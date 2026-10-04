Имам Мүҹтәба Хаменеинин елми вә иҹрачылыг јолу һаггында дејилмәјәнләр – IV һиссә: Мүгавимәт ҹәбһәсинин стратежи идарә едилмәси

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бу јазынын әввәлки һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин һәјат тәрзиндә “еһтијаҹ саһибләринә хидмәт” вә “тәһлүкәсизлик вә һәрби мәсәләләрә дәриндән бәләд олмаг” мөвзулары гејд едилмишди. Бу јазыда исә онун сон онилликләр бојунҹа мүгавимәт ҹәбһәсиндәки идарәчилик тәҹрүбәләри ачыгланыр.
Мүгавимәт ҹәбһәсинин јарадылмасы, ҝенишләндирилмәси вә инкишафы, һабелә сон илләр әрзиндә онун реҝионал вә бејнәлхалг сәвијјәләрдә мүхтәлиф аспектләрдә тәсир ҝүҹүнүн артырылмасы ҹәһдләри әһәмијјәти барәдә чох данышылан мөвзулардандыр. Бу арада “Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи”нин мүгавимәт ҹәбһәсинин стратежи идарә едилмәсиндә вә инкишафындакы ролу һаггында ән аз данышылан аспектләрдән биридир.
Бу ролун әһәмијјәти елә сәҹијјәләндирилир ки, мүгавимәт ҹәбһәсинин вә Ислам һәрәкатларынын бәзи фәаллары бу барәдә дејирләр: “Иранда һеч ким Аға Мүҹтәбанын нә вәзифә дашыдығыны билмир, лакин Һизбуллаһ вә Ислам һәрәкатларынын ушаглары Аға Мүҹтәбаны јахшы таныјырлар.”
Шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһ вә шәһид ҝенерал Гасым Сүлејмани илә саатларла давам едән чохсајлы ҝөрүшләрин кечирилмәси, һабелә бу ҝөрүшләрин бәзиләриндә шәһид Ингилаб Рәһбәринин нүмајәндәси гисминдә иштиракы, онун мүгавимәт ҹәбһәсинин стратежи вә команданлыг мәсәләләри илә нә дәрәҹәдә таныш олдуғуну ҝөстәрән амилләрдәндир.
Бу рәвајәтә ҝөрә, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин идарәчилији илә Ливан Һизбуллаһында һәјата кечирилән стратежи сијасәтләрдән бири мүхтәлиф команданлыг сәвијјәләри үчүн мүавин тәјин едилмәси иди; белә ки, һәр һансы командирин шәһадәти вә ја иткиси һалында мүхтәлиф сәвијјәләрдә иҹра, команданлыг вә әмәлијјат структурлары фәалијјәтини давам етдирә билсин.
Бу чәрчивәдә Ливан Һизбуллаһынын бәзи гүввәләри “Шејх Наим Гасым”ы Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин Һизбуллаһа “һәдијјәси” һесаб едир, мүгавимәт ҹәбһәсинин бир сыра фәаллары исә Шејх Наим Гасымы Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин бир нөв шаҝирди кими сәҹијјәләндирирләр.
Сон онилликләр әрзиндә бу ҝөрүшләрдә иштирак тәҹрүбәси олан шәхсләрин рәвајәтинә ҝөрә, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин ҝөрүшләри мүәјјән низама малик олуб, адәтән тәјин едилмиш вахтда башлајыр вә битирди. Лакин онун Шејх Наим Гасым илә ҝөрүшләри вахт мәһдудијјәти олмадан дәфәләрлә кечирилән азсајлы ҝөрүшләрдән бири кими гејд олунур; бу мәсәлә онун мүгавимәтлә бағлы мәсәләләрә хүсуси диггәтиндән хәбәр верир.
Бу рәвајәтә әсасән, бу ҝөрүшләр Шејх Наим Гасымын тәјин едилмәси илә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин Иран Ислам Республикасы системинин рәһбәрлијинә сечилмәси арасындакы тәхминән 16 ајлыг дөврдә дәфәләрлә кечирилмишдир.
Онун шаҝирдләриндән бири нәгл едир ки, бир мәрһәләдә Суријада ИШИД мәһв едилдикдән сонра бу мәсәләдән севинмиш вә буну бу өлкәдә һакимијјәтин сабитлијинин ҝөстәриҹиси һесаб етмишдир. Онун сөзләринә ҝөрә, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи ҹавабында демишдир: “Сурија үст-үстә јығылмыш кибрит чөпләри кимидир.”
Бу шаҝирдин сөзләринә ҝөрә, сонракы илләрдәки һадисәләр вә Суријада һакимијјәтин сүгуту бу гијмәтләндирмәнин әһәмијјәтини ортаја гојду.
Бу саһәдәки фәалларын рәвајәтинә ҝөрә, ҹиһад фәалијјәтләриндәки бу стратежи идарәетмә јалныз Ливан, Фәләстин, Сурија вә ја Јәмәнлә мәһдудлашмамышдыр. Мүгавимәт ҹәбһәсинин Азәрбајҹан Республикасындакы бәзи фәаллары да бу барәдә дејирләр: “Биз Азәрбајҹан Ислам Һәрәкаты олараг мәктубларымызы вә һесабатларымызы она јазырдыг.
Мәсул шәхсләр дә бу мәсәләдә онун јанына ҝедирдиләр вә о, тапшырыг верирди. Диҝәр Ислам һәрәкатларындан олан бәзи груплар да Аға Мүҹтәбанын нәзарәти алтында идиләр.”
Үмумиликдә, бу рәвајәтләрин мәҹмусу Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин мүгавимәт шәбәкәләри вә Ислам һәрәкатлары илә әлагәсинә, һабелә бу ҹәрәјанла бағлы бәзи стратежи вә идарәчилик механизмләринә даир аз данышылмыш ролунун мәнзәрәсини тәгдим едир; бу ролун тәфәррүатлары вә дәрәҹәси мүстәгил вә етибарлы сәнәдләрин вә рәвајәтләрин арашдырылмасыны тәләб едир.
Бу јазынын нөвбәти һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин елми вә иҹрачылыг јолунун диҝәр аспектләри арашдырылаҹагдыр.
Мәнбәләр:
Ајәтуллаһүл-Үзма Әлви Гүрҝанинин нәвәси вә Ајәтуллаһ Мүҹтәба Хаменеинин шаҝирдләриндән олан Һүҹҹәтүл-Ислам Сејид Әмирһүсејн Әлви Гүрҝани илә мүсаһибә
“Нур” Фондунун директору ҹәнаб Исҝәндәр Һүсејнов илә мүсаһибә
Сејид Әли Әсғәр Һүсејни
Sizin rəyiniz