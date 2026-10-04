Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин елми вә иҹрачылыг јолу һаггында дејилмәјәнләр – ЫЫЫ һиссә: Һәрби вә тәһлүкәсизлик мәсәләләринә дәриндән бәләд олма

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бу јазынын әввәлки һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин һәјат тәрзиндә “еһтијаҹ саһибләринә хидмәт” мөвзусу гејд едилмишди. Бу һиссәдә исә онун һәрби вә тәһлүкәсизлик мәсәләләринә дәриндән бәләд олмасы ачыгланыр.
Тәвазөкарлыг вә “ҝөрүнмәмәк” ҹәһди Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин хүсусијјәтләриндәндир; белә ки, онун сон гырх ил әрзиндә онларла дини, хидмәти, елми вә тәдгигат фәалијјәти һеч вахт ҹәмијјәт сәвијјәсиндә таныдыла билмәмишдир. Бу давамлы “ҝөрүнмәмәк” ҹәһдләри, маһијјәт етибарилә “һәмишә ҝизли вә мәхфи” кимлијә малик олан кәшфијјат, тәһлүкәсизлик вә һәрби фәалијјәтләр кими фәалијјәтләрлә јанашы гојулдугда, һәмин фәалијјәтләрдән хәбәрдар олмағын нә гәдәр чәтин вә мүшкүл олдуғуну тәсәввүр етмәк мүмкүндүр.
Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи сон отуз ил әрзиндә шәһид Ингилаб Рәһбәринин нүмајәндәси гисминдә һәрби вә тәһлүкәсизлик саһәләриндә мүхтәлиф мөвзулары дәфәләрлә идарә етмишдир. Онун бу мөвзулара бәләдлијинин һәҹми еләдир ки, шәһид Рәһбәрин ән јахын һәрби мүшавирләриндә һејрәт доғурмушдур. Мәсәлән, ҝенерал-лејтенант Рәһим Сәфәви, СЕПАҺ-ын кечмиш командири вә шәһид Рәһбәрин һәрби мүшавирләриндән бири, илләр өнҹә онун бу хүсусијјәти барәдә демишди: “Биз һәрби командирләр бир иҹласда идик вә һәрби мүзакирә јаранды, Һаҹы Аға Мүҹтәба галхды, фикир билдирди вә үч дәфә лөвһәјә јазыб позду, орада һәрби командирләр һамысы онун һәрби мәсәләләрдәки фикри гаршысында баш әјдиләр, о, һәрби мөвзулара там мәнада бәләддир.”
Еһтијатлылыг вә саһәләндирмә кәшфијјат органларынын ән мүһүм хүсусијјәтләриндәндир; белә ки, кәшфијјат гүввәләри һәтта аилә үзвләри вә ја ејни тәшкилатын диҝәр бөлмәләриндәки һәмкар үчүн белә танынмырлар. Бу мәсәлә һәр һансы тәһлүкәсизлик тәшкилатынын дахили вә хариҹи проблемләринин ифадәсини вә онун һәлли үчүн мүраҹиәти чох мүрәккәбләшдирир вә шүбһәсиз ки, бу фәргләрин һәлли амили өлкәнин ән идарәчи вә ән етибарлы шәхсләриндән бири олмалыдыр. Сон илләр әрзиндә Ајәтуллаһ Мүҹтәба Хаменеи өлкәнин бәзи чох хүсуси тәһлүкәсизлик мөвзуларында дәфәләрлә тәһлүкәсизлик органлары арасында фикир ајрылығынын арадан галдырылмасы амили олмушдур ки, бу да һәмин органларын онун информасија вә тәһлүкәсизлик мөвзуларына ән јүксәк сәвијјәдә бәләдлијинә, идарәчилијинә вә еһтијатлылығына етимадыны ҝөстәрир.
Шүбһәсиз ки, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин мәһз бу идарәчилик габилијјәти вә јүксәк тәһлүкәсизлик еһтијатлылығы иди ки, “тамамилә мәхфи” категоријасына аид олан вә һәтта бәзи сәбәбләрә ҝөрә идарәчилијинин Ән Али Рәһбәрин Офисинин һәрби офиси васитәсилә һәјата кечирилмәси мүмкүн олмајан бәзи һәрби силаһ лајиһәләринин һәјата кечирилмәси үчүн планлашдырма она һәвалә едилмишди ки, онун үчүн тамамилә танынан, лакин башгалары үчүн намәлум олан алим шәхсләр вә техники-елми потенсиалдан истифадә едәрәк ону һәјата кечирсин.
Онунла гырх илдән чох јахын олан бәзи шәхсләр онун идарәчилик габилијјәти барәдә белә демишләр: “Онун хүсусијјәти бу иди ки, Һаҹы Аға Мүҹтәбаја һәвалә едилән һәр һансы иши сон нәтиҹәјә чатана гәдәр ҹиддијјәтлә изләјирди, һеч вахт иши јолда јарымчыг гојмазды вә лагејдлик етмәзди.”
Бу јазынын нөвбәти һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин мүгавимәт ҹәбһәси вә ҹиһад һәрәкатлары мөвзусунда иҹтимаи вә иҹрачылыг јолу арашдырылаҹагдыр.
Мәнбәләр:
Һүҹҹәтүл-Ислам вәл-Мүслимин Др. Абдулла Кејвани, Чаһармаһал вә Бәхтијари халгынын Рәһбәрлик Експертләр Мәҹлисиндәки нүмајәндәсинин чыхышы
Др. Меһди Мәшки, Имам Хомејни (р) Институтунун елми һејәтинин үзвү илә мүсаһибә
Сејид Әли Әсғәр Һүсејни
Sizin rəyiniz