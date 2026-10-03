Түркијә Хариҹи Ишләр Назиринин Исраил Нүмајәндәси илә Шиддәтли Шифаһи Тоггушмалары

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сон ҝүнләрдә Нју-Јоркда кечирилән сөздә Гәзза Сүлһ Шурасынын гапалы иҹласында Түркијә Хариҹи Ишләр Назири илә Исраил нүмајәндәси арасында шиддәтли шифаһи тоггушма баш вериб.
Исраил Телевизија Каналы 13-үн вердији мәлумата ҝөрә, тоггушма АБШ сәфирләри Стив Уитакер вә Ҹаред Кушнерин гаршысында баш вериб.
Мәлуматда дејилир ки, Түркијә Хариҹи Ишләр Назири чыхышында Исраилин Гәзза Золағына гаршы сијасәтини тәнгид едиб. Исраил нүмајәндәси һәмчинин Түркијә Хариҹи Ишләр Назири илә гызғын мүбаһисә едиб вә нәтиҹәдә шиддәтли тоггушма баш вериб.
Даһа әввәл Исраил тәһлүкәсизлик даирәләри Исраил рәсмиләринин Түркијәјә гаршы иҹтимаи тәнгидинин икитәрәфли ҝәрҝинлији артыра биләҹәји барәдә хәбәрдарлыг етмишди.
Sizin rəyiniz