Трампын тәкрар хүлјалары: Иран тәслим олмаға һазырдыр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ-ын террорчу президенти чыхышы заманы һәмишәки кими бамбылы чыхыш едәрәк дејиб: “Иран тәслим олмаға һазырдыр. Инди асанлыгла галиб ҝәлә биләрик.”
Техасдакы бир јүк машыны заводунда Трамп Иранла мүһарибәнин тезликлә битәҹәјини иддиа едәрәк әлавә едиб: "Инанырам ки, сечкиләрдән дәрһал сонра, амма бәлкә дә сечкиләрдән әввәл галиб ҝәләҹәјик.."
О, Иранын һәрби ҝүҹүнүн мәһв едилмәси иллүзијасыны тәкрарлајараг дејиб: "Онларын бәзи ракетләри вар, амма биз онлары идарә едә биләрик. Онларын бәзи ракетләри вар, амма онлардан чох аз галыб. Иранын силаһ истеһсал етмәк габилијјәти јох олуб вә командирләринин әксәријјәти өлүб."
Һәлә һеч бир разылашмаја әмәл етмәјән АБШ-ын террорчу президенти Ираны мүмкүн олан һәр һансы бир разылашманы позмагда ҝүнаһландырараг дејиб: "Амма онларла разылашма бағладығыныз заман, онларын буна әмәл етмәмә еһтималы чох јүксәкдир."
Иранын мүгавимәтиндән мәјус олан АБШ-нин бамбылы президенти дејиб: “Иран сәрт вә мүдрик гәрар вермәлидир, әкс һалда бу, узун сүрмәјәҹәк”.
Sizin rəyiniz