Ҝенерал Гаани: Һизбуллаһын јени мүҹаһид нәсли сионистләрә һүҹум едир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ливан Мүгавимәт Ҹәбһәси лидерләринин шәһид олмасынын икинҹи илдөнүмү илә бағлы кечирилән тәдбирдә ҝенерал Исмајыл Гаани билдририб: “Сејид Һәсән Нәсруллаһын шәһадәтә чатмасындан бир һәфтә сонра ҹүмә намазында Ислам Ингилабынын шәһид лидери мүсәлманларын бирлијинин онлара шәрәф вә иззәт ҝәтирдијини, Илаһи һикмәтин бәрәкәти илә мәгсәдләринин реаллашмасы үчүн зәмин јаратдығыны вурғулады. Ингилабын шәһид лидери билдириб ки, һәр бир халг дүшмәнин диҝәр милләтләрә гаршы тәҹавүзүнә гаршы ајыг олмалы вә мәзлум милләтләри дәстәкләмәлидир; чүнки дүшмән бир нөгтәдә уғур газанарса, нөвбәти нөгтәјә кечәҹәк.”
Ҝенерал Гаани әлавә едиб: “Биз Әфганыстандан Јәмәнә, Ирандан Гәззаја вә Ливана гәдәр бүтүн Ислам дүнјасында мүдафиә, мүстәгиллик, шәрәф вә иззәт кәмәрини ҝүҹләндирмәлијик.
Бу ҝүн Сејид Һәсән Нәсруллаһ вә Сејид Һашим Сәфиуддин кими шәһидләрин ганы сајәсиндә Ислам халгларынын бирлији мөһкәмләнир вә бөлүҹү ҹәрәјанлар әввәлкиндән даһа чох мәғлуб едилир.”
АБШ бүтүн ресурсларына бахмајараг Ирана удузараг Ирагдан говулду
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы вурғулады: Ливан Мүгавимәт Ҹәбһәси лидерләринин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү америкалыларын бүтүн ресурсларына вә аваданлыгларына бахмајараг Ирагдан говулдуғу бир вахтда кечирилир вә бу өлкә халгы бу гәләбәни Ираг милләтинин вә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин гәһрәманларынын мүгавимәти сајәсиндә гејд етди.
Ҝенерал Гаани гејд етди: Вәзијјәт чәтин олса да, Аллаһын лүтфү илә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин һәрәкаты ирәлиләјир. Бу ҝүн мүгавимәт ҹәбһәсиндәки әразиләрин бирлијинин шаһиди олуруг вә онун һәр бир һиссәси һесабланмыш тактика вә һәрәкәтләри илә дүшмәни тәәҹҹүбләндирир.
Бригада ҝенералы Гаани билдириб: Америкалылар Ираны 4 ҝүн вә ја ән чоху 2 һәфтә әрзиндә тәслим олмаға мәҹбур едә биләҹәкләрини дүшүнүрдүләр, лакин һесабламаларындан тамамилә фәргли бир вәзијјәтлә гаршылашдылар.
Ираг һөкумәт вә мүгавимәтин координасијасы илә Американын мөвҹудлуғунун галан изләрини дә силәҹәк
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин командири вурғулајыб: Ираг бу ҝүн Американы говду вә Аллаһын изни илә һөкумәт, өлкәнин мүхтәлиф гүввәләри вә мүгавимәт өвладлары арасында координасија илә ҝәләҹәјинә доғру даһа бөјүк сағлам, ҝүҹ вә суверенликлә ирәлиләјәҹәк.
Бригада ҝенералы Гаани дејиб: Американын диҝәр әразиләрдәки мөвҹудлуғунун галан изләри дә силинмәлидир вә онун әламәтләри бу ҝүн дә ҝөрүнүр.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы билдириб: АБШ тәјјарәләрин учушу да дахил олмагла икинҹи дәрәҹәли мәсәләләри галдырараг Ирагдан говулмасынын дүнја иҹтимаи рәји үчүн әһәмијјәтини азалтмаға чалышыр.
Ҝенерал Гаани билдириб: Мүгавимәт оғуллары бөлҝәнин ән һәссас нөгтәләриндән бири олан Ирагда сәбр, планлашдырма вә планлама илә мөвҹуддур вә онлар өз јолларыны давам етдирирләр.
АБШ вә сионист режим Иран Ислам Республикасыны тәслим етмәк үчүн һүҹума кечдиләр, лакин дүшмәнин планлары уғурсуз олду. Иран Ислам Республикасы мүһарибәнин ән гызғын вахтында белә достларыны вә мәзлум халглары унутмады.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы дејиб: Иран Ислам Республикасы 47 илдир ки, ҹинајәткар Америка вә сионист режимин мүхтәлиф террор вә ҹинајәтләри илә үзләшир. Дүшмән мүхтәлиф васитәчиләр вә методларла нәтиҹә әлдә едә билмәдикләрини ҝөрдүкдә бирликдә Ирана һүҹум етдиләр.
Ҝенерал Гаани гејд етди: Онларын планы Иран Ислам Республикасыны бир нечә ҝүн әрзиндә тәслим олмаға мәҹбур етмәк иди, лакин Аллаһын лүтфү вә Ингилабын Али Рәһбәринин рәһбәрлији алтында Иран халгы мөһкәм вә ҝүҹлү дајанды вә дүшмәнин планлары бир-биринин ардынҹа мәғлуб олду.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы әлавә едиб: Мүһарибәнин ән гызғын вахтында белә, Иран Ислам Республикасы достларыны, АБШ вә сионист режими тәрәфиндән зүлм едилән мәзлум халглары унутмады вә бу ҝүнә гәдәр онларын јанында олуб вә олаҹаг.
Sizin rəyiniz