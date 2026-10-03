  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Гур`ани-Кәрим

Видео | Гурани-Кәримин ҝөркәмли хәттатларындан бири олан Осман Таһа илә ҝөрүш

3 oktyabr 2026 - 10:33
Xəbər kodu: 1872971
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео | Гурани-Кәримин ҝөркәмли хәттатларындан бири олан Осман Таһа илә ҝөрүш

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сурија мәдәнијјәт назири Мәһәммәд Јасин Салеһ суријалы ҝөркәмли хәттатлардан бири олан Осман Таһа илә ҝөрүшүб. О, Гурани-Кәримин ән ҝөркәмли хәттатларындан бири һесаб олунур вә 1980-ҹи илләрин сонларындан бәри Мәдинәдә јерләшән Крал Фәһд Гуран Чап Комплексиндә фәалијјәт ҝөстәрир. Осман Таһа Гурани-Кәримин ајәләрини өз әлләри илә јазыб вә онун хәттаты милјонларла мүсәлман үчүн евләриндә вә мәсҹидләриндә таныш вә галыҹы бир симаја чеврилиб. Евләримиздә олан Гурани-Кәримләр мәһз онун хәттатлыгы илә чап едилмишдир.

Download 5 MB

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha