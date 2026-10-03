Видео | Шәһид Зәһра Һәддад Адилин анасы: Имам Мүҹтәба Хаменеји атасы шәһид Хаменејинин дәфн мәрасиминдә иштирак едиб
3 oktyabr 2026 - 10:19
Xəbər kodu: 1872956
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Имам Мүҹтәба Хаменејинин һәјат јолдашы Шәһид Зәһра Һәддад Адилин анасы суала ҹаваб олараг белә изаһ едибләр: "Ислам Ингилабынын Рәһбәри Сејјид Мүҹтәба Хаменеји шәһид Имам Хаменејинин дәфн мәрасиминдә сағлам вә тәһлүкәсиз шәкилдә иштирак етдиләр; мән ону һәмин ҝеҹә ҝөрдүм вә о, там сағлам вә тәһлүкәсиз иди."
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