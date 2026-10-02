Јәмән Силаһлы Гүввәләри Ҹәнуби Таиздә Ирәлиләјир; Сәудијјә вәһһаби режимин муздлуларынын тәҹһизат јоллары кәсилиб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Дүнән Јәмән Силаһлы Гүввәләри Таиз әјаләтинин ҹәнубундакы кәнд јерләриндә мүхтәлиф ҹәбһәләрдә ҝениш ирәлиләјиш әлдә етмәјә мүвәффәг олуб. Бу әјаләтдәки дөјүшләр һәлледиҹи мәрһәләјә чатыбдыр.
Ливан гәзети "Әл-Әхбар"ын вердији мәлумата ҝөрә, Таиз әјаләтиндәки тоггушмаларын әһатә даирәси ҹәнуб ҹәбһәләриндән гәрб вә шимал ҹәбһәләринә гәдәр ҝенишләниб.
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин Таизин ҹәнубундакы кәнд јерләриндәки ҹәбһәләрин тәхминән 90 фаизини нәзарәтә ҝөтүрдүјү вә Таиз вә Әдән әјаләтләри арасындакы әсас тәҹһизат јолларына, еләҹә дә "Әт-Тәрбә" илә Таиз шәһәрләри арасындакы рабитә јолларына һаким олдуғу вурғуланыр. Бунунла да Сәудијјә вәһһаби режимин муздлу дәстәләринин бу әразиләрдәки мөвгеләри мүһасирәјә алыныб вә диҝәр мөвгеләрлә әлагәләри кәсилиб.
Јәмән силаһлы гүввәләри һәмчинин Таиз илә Әдән арасында әлагә гуран стратежи "Нәгил Һијҹә Әл-Әбд" кечидиндә Әдән шәһәриндән ҝәлән һәрби дәстәк јолларыны бағламаға мүвәффәг олублар.
Һәрби мәнбәләр Сәудијјә вәһһаби режминин дөјүш тәјјарәләринин вәзијјәти дәјишдирмәк үчүн әразијә бир сыра һава һүҹумлары һәјата кечирдијини билдирибләр. Һүҹумларда Һијҹә әл-Әбд маршрутундакы әсас көрпүләрдән бири һәдәфә алыныб вә нәтиҹәдә Таиз-Әдән јолу кәсилиб.
Әт-Турбә шәһәринин јахынлығында тоггушмалар шиддәтләнир
Ејни заманда, мәлуматлы һәрби мәнбәләр Әл-Әхбар гәзетинә вердији мүсаһибәдә Әл-Һәҹәријјә бөлҝәсинин мәркәзи олан Әт-Турбә шәһәринин јахынлығында Јәмән силаһлы гүввәләри илә Сәудијјә вәһһаби режиминин муздлу силаһлы груплары арасында һәрби тоггушмаларын кәскин шәкилдә шиддәтләндијини вурғулајыблар. Бу мәнбәләрә ҝөрә, Јәмән силаһлы гүввәләри дә Әл-Тирба вә Таиз шәһәрләрини бирләшдирән јолун нәзарәтини әлә кечирмәк үчүн "Әс-Сәфијјә" әразисиндән ирәлиләјибләр.
Сәудијјә Әрәбистанынын нефт објектләринә ракет һүҹумлары
Сәудијјә медиасы вә платформалары Сәудијјә вәһһаби режимин шәрг бөлҝәсиндәки бир сыра стратежи нефт објектләринин һәдәф алындығыны билдирдиләр. Бу објектләр арасында "Хураис", "Абгаиг", "Ҹүбејл" објектләри, "Әл-Гәвар" комплекси вә "Әјндар" нефт јатағынын газ комплекси вар ки, бу мәлуматлара ҝөрә, онлар шиддәтли ракет һүҹумларынын һәдәфи олуб.
Сәудијјә рәсмиләри һүҹумлар барәдә сусгун галса да, Авропа тәшкилаты ЕУМЕТСАТ тәрәфиндән јајымланан пејк ҝөрүнтүләриндә Гавар нефт јатағындан јанғынлар вә нәһәнҝ түстү булудлары ҝөрүнүр. Бу јатаг Сәудијјә Әрәбистанынын Абгаиг бөлҝәсиндәки ән ваҹиб нефт јатагларындан биридир.
Гавар нефт јатағы һазырда ҝүндә 3,8 милјон илә 3,9 милјон барел арасында хам нефт истеһсал едир. Бу рәгәм Сәудијјә Әрәбистанынын халис ҝүндәлик нефт һасилатынын јарысына јахындыр. Өлкәнин август ајында ҝүндәлик нефт һасилатынын орта һесабла 8,2 милјон барел олдуғу билдирилир.
Sizin rəyiniz