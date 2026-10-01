Видео | Һәзрәти Фатимә Мәсумәнин (әлејһа сәлам) кечирилән Ајәтуллаһ Шүбејри Зәнҹанинин аным мәрасиминдән ҝөрүнтүләр
1 oktyabr 2026 - 15:46
Xəbər kodu: 1872551
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Шиә дүнјасынын бөјүк нүфузлу Али Тәглид Мәрҹәләриндән бири олан мәрһум Ајәтуллаһ Шүбејри Зәнҹанинин аным мәрасими Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (с.ә.) мүгәддәс зијарәтҝаһында Иран Ислам Республикасынын вә Гум Елми Һөвзәсинин ән јүксәк нүмајәндәләринин иштиракы илә кечирилиб.
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