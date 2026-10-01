ИИР Ирагдакы Һәдәфинә Чатды \ Пентагон Ирагдакы һәрби мөвҹудлуғунун сона ҝәлдијини елан етди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ Һәрби Назирлији-Пентагон Ирагдакы "Гәтијјәтли Ирадә" Әмәлијјатынын рәсми олараг сона чатдығыны елан едәрәк, Вашингтон вә бејнәлхалг коалисијадакы тәрәфдашларынын Ирагдакы бу әмәлијјаты сона јетдијини елан етди.
Багдад Әл-Јовм билдириб: Пентагон АБШ вә бејнәлхалг коалисијадакы тәрәфдашларынын Ирагдакы "Гәтијјәтли Ирадә" Әмәлијјатыны рәсми олараг сона чатдырдығыны елан етди. Лакин АБШ Һәрби Назирлијинин Ирагдакы тәрәфдашларына һәдәф тәлим вә кәшфијјат дәстәји вермәјә давам едәҹәјини дә вурғулајыб.
Пентагон әлавә етди ки, Ираг тәһлүкәсизлик гүввәләринин өлкәнин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк вә “ИШИД” террор групунун галыгларыны ҹиловламаг үчүн давам едән сәјләрә ҝөрә мәсулијјәт дашыјыр.
Sizin rəyiniz