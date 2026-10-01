ИСЛАМАФОБ СИЈАСӘТЛӘРИН ДАВАМЫНДА
Әлијевләр сүлалә режиминдә Һиҹаблы гызларын мәктәбләрә ҝирмәсинин гаршысы алынды \ Видео
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сумгајытда Һаҹы Зејналабидин Тағыјев гәсәбәсиндәки 6 № мәктәбдә чәкилмиш видеода бир нечә гыз шаҝирдин һиҹаблы шәкилдә мәктәбдән чыхдығы вә ағладығы ҝөстәрилир. Азәрбајҹан медиасы хәбәр верир ки, шаҝирдләр һиҹаблы олдуглары үчүн онларын дәрсләрдә иштирак етмәләринә мүдиријјәт тәрәфиндән иҹазә верилмәјиб. Видео Азәрбајҹан Назирләр Кабинетинин мәктәбли ҝејимләри илә бағлы гајдалара дәјишиклик етмәсиндән бир һәфтә сонра јајымланыб. Әлијевләр сүлалә режиминин Назирләр Кабинети тәрәфиндән 21 сентјабрда гәбул едилмиш 309-ҹу гәрара әсасән, шаҝирдләрә мүәјјән едилмиш мәктәбли формасынын бүтөвлүјүнү позан вә ја дөвләт тәһсилиндә дүнјәвилик принсипинә ујғун олмајан ҝејимләр ҝејинмәјә иҹазә верилмир!
Sizin rəyiniz