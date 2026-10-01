СЕПАҺ Америка халгына мәнтиг вә шәфгәт долу әтрафлы бир мәктуб үнванлады

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Медиа нүмајәндәләри илә "Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Америка халгына мәктубу" мөвзусунда кечирилән мәтбуат конфрансында Ҝенерал-мајор Һүсејн Мөһибби билдирди: "Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу Америка халгына үнванланмыш бир мәктуб һазырлајыб. Әввәлҹә демәлијәм ки, бу, бир мәктубдур вә медиа атмосфери јаратмаг үчүн тәблиғат иши дејил. Бу, мәнтигли, шәфгәтли, реал вә ејни заманда әтрафлы бир мәктубдур."
Америка халгынын Иран халгынын мәнтиги илә чох таныш олмадығыны һисс етдијимизи билдирән ИИКК сөзчүсү гејд едиб: "Бу мәктуб васитәсилә реаллыглары Америка халгына изаһ етмәјә чалышдыг."
О, АБШ-нин һәрби хәрҹләринә тохунараг билдириб: Әҝәр АБШ-нин бу хәрҹләрин мәгсәди өз әразисини вә јашадығы әразини мүдафиә етмәкдирсә, өлкәнин мүдафиә вәзијјәти тәбии олараг тәһлүкәсиздир вә дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә 800 һәрби базаја вә иллик 1,1 трилјон долларлыг мүдафиә бүдҹәсинә еһтијаҹ дујмур.
Иран Ислам Республикасы силаһлы гүввәләринин иллик бүдҹәси АБШ ордусунун иллик бүдҹәсинин бир фаизини тәшкил етдији һалда; Әфганыстан ордусунун һәрби бүдҹәсинин бизимкиндән бир фаиз аздыр, Јәмән ордусунун һәрби бүдҹәси исә һәр икимизин һәрби бүдҹәсиндән аздыр.”
О әлавә едиб: “25 ил әввәл АБШ президенти Иранын нүвә силаһына наил олмасына ҹәми бир нечә һәфтә галдығыны елан етмишди. Мән Америка халгындан сорушурам ки, Иранын сөздә нүвә силаһына наил олмасы лазым олан бир нечә һәфтә һәлә чатмајыбмы? Бах буна ҝөрә дә бу, бөјүк бир јаландыр.”
Бу јүксәк рүтбәли һәрби рәсми ајдынлыг ҝәтириб: “Әҝәр Иран нүвә силаһы әлдә етмәјә чалышырса вә АБШ Иранын нүвә силаһы әлдә етмәсинә иҹазә вермәјәҹәјини иддиа едирсә, АБШ президенти нијә Мүштәрәк Һәртәрәфли Фәалијјәт Планындан (МҺФП) чыхыб? АБШ да дахил олмагла алты өлкә Иранын нүвә силаһы истеһсал етмәсинә мане олаҹаг бир мүгавилә имзаламадымы? Атом Енержиси Тәшкилатынын мүфәттишләри дөври јохламалар үчүн Ирана баш чәкмәдими? Онлар нүвә силаһы истеһсал етмәк бахымындан Ирана нәзарәт етмәдиләрми? Нијә МҺФП-дән чыхыблар? Онларын сөзләринә ҝөрә, МҺФП Иранын нүвә силаһы әлдә етмәсинин гаршысыны алмаг үчүн бир јол иди, бәс нијә бу мүгавиләдән чыхыблар?”
ИИКК сөзчүсү хатырладыб: “Демәли, онларын мәсәләси нүвә силаһы дејил, милләти талан етмәк вә Ираны бөлмәк мәсәләсидир. Онларын мәсәләси Ираны өзләри үчүн мүстәмләкә өлкәсинә чевирмәкдир. Әҝәр онларын мәсәләси нүвә силаһы идисә, өзләри дә билирләр ки, Иран нүвә силаһы ардынҹа олмајыб.”
Sizin rəyiniz