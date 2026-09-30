Ҝенерал-лејтенант Рзаји: Трамп нә данышыглар апара, нә дә мүһарибә едә билдији батаглыгда илишиб галыб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби, ҝенерал-лејтенант Мөһсүн Рзаји Азәрбајҹанын Баш назиринин мүавини Шаһин Мустафајевлә ҝөрүшүндә билдириб: Трамп нә данышыглар апара, нә дә мүһарибә едә билдији бир батаглыгда илишиб галыб.
Ҝенерал-лејтенант Мөһсүн Рзаји чәршәнбә ахшамы, ахшам кечирилән ҝөрүшдә АБШ вә Исраилин Ирана һүҹумунун бүтүн бејнәлхалг һүгуг нормаларына зидд олдуғуну билдирәрәк, Иранын бу мүһарибәјә ҹаваб олараг өзүнү ҝүҹлү шәкилдә мүдафиә етдијини вурғулајыб.
Иран Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби гејд едиб: Иранын АБШ-јә гаршы ирәли сүрдүјү шәртләр гаршы тәрәфә чатдырылыб, лакин Трамп гәрар гәбул едә билмир. АБШ исә һәрби мүһарибәдә чыхылмаз вәзијјәтә дүшдүјү үчүн һава блокадасына әл атыб.
Ҝенерал-лејтенант Рзаји реҝионун тарихи инкишафына тохунараг вурғулајыб ки, тарих боју чохсајлы хариҹи гүввәләр бу реҝиона ҝәлиб-ҝетсә дә, Иран вә реҝион өлкәләри өз мөвҹудлугларыны горујуб сахлајыблар.
Ҝөрүшдә игтисади әмәкдашлығын, хүсусилә енержи вә мәдәнчилик саһәләриндә әлагәләрин ҝенишләндирилмәси, Араз дәһлизи лајиһәсинин иҹрасынын сүрәтләндирилмәси вә гоншу өлкәләр арасында мүнасибәтләрин мөһкәмләндирилмәси дә мүзакирә олунуб.
Ҝенерал-лејтенант Рзаји Иранын Гафгаз реҝионунда сүлһүн бәргәрар олмасына јардым етмәјә һазыр олдуғуну билдириб.
О, АБШ-нин реҝионда ҝәләҹәјинин олмадығыны вә Иранын она гаршы гәтијјәтлә дајандығыны вурғулајыб.
Азәрбајҹанын Баш назиринин мүавини Шаһин Мустафајев дә Иран вә Азәрбајҹан арасындакы тарихи вә мәдәни әлагәләрә тохунараг, өлкә президентинин 40 ҝүнлүк мүһарибә заманы мүһарибәнин дајандырылмасы вә сүлһүн бәргәрар олмасы илә бағлы мөвгејинин ики өлкә арасында мөвҹуд олан сых мүнасибәтләрин ҝөстәриҹиси олдуғуну билдириб.
Шаһин Мустафајев Ираны Азәрбајҹанын дост вә гардаш өлкәси адландырыб вә Азәрбајҹан әразисиндән Ирана гаршы истифадә олунаҹағы илә бағлы еһтималлары тәкзиб едиб.
Sizin rəyiniz