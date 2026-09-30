ИИР ХИН Исраил режиминин ушаг гатили баш назиринин реҝиона сәфәрини кәскин мәһкум етди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин чәршәнбә ахшамы, ахшам јајдығы бәјанатда дејилир: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлији Исраил режиминин ушаг гатили вә мүһарибә тәрәфдары баш назири Бенјамин Нетанјаһунун Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринә сәфәрини гәтијјәтлә писләјир вә ишғалчы режимин реҝионда мөвҹудлуғунун сон дәрәҹә тәһлүкәли нәтиҹәләри барәдә хәбәрдарлыг едир.
Гәрби Асија реҝиону Исраил режиминин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзү, еләҹә дә Ислам торпагларында, хүсусилә Фәләстин вә Ливанда ишғалчылығын вә сојгырымын ҝенишләнмәси сәбәбиндән тарихинин ән көврәк вә һәссас дөврләриндән бирини јашадығы бир вахтда, әлләри јүз минләрлә ҝүнаһсыз инсанын ганына булашмыш вә бејнәлхалг мәһкәмәләр тәрәфиндән ахтарышда олан бир ҹинајәткарын реҝионда мөвҹудлуғу сон дәрәҹә тәһлүкәли вә нараһатедиҹидир.
Исраил режиминин Ирана вә реҝионун диҝәр өлкәләринә гаршы сүбута јетирилмиш дүшмәнчилијини, еләҹә дә Иран Ислам Республикасына гаршы дәфәләрлә сәсләндирдији тәһдидләри нәзәрә алараг, шүбһәсиз ки, реҝионун бүтүн өлкәләри коллектив реҝионал сүлһ вә тәһлүкәсизлији тәһдид едән белә бир мөвҹудлуғун нәтиҹәләринә вә фәсадларына гаршы диггәтли олмалыдырлар.
Реҝионал тәһлүкәсизлик коллектив вә бөлүнмәз характер дашыјыр. Реҝиона тәһлүкәсизлији позан гүввәләрин дахил олмасы үчүн зәмин јарадан истәнилән аддым, нәтиҹә етибарилә, реҝионун бүтүн өлкәләринин зәрәринә олаҹаг, Гәрби Асијада парчаланмаја, тәһлүкәсизлијин позулмасына вә гејри-сабитлијин даһа да артмасына сәбәб олаҹаг.
Бу бахымдан, реҝион өлкәләринин һөкумәтләриндән ҝөзләнилир ки, реҝионал сүлһ вә сабитлијин горунмасы гаршысында дашыдыглары мәсулијјәти дәрк едәрәк, Исраил режиминин дағыдыҹы мөвҹудлуғуна шәраит јаратмагдан чәкинсинләр вә реҝион өлкәләринин әразиләринин диҝәр дөвләтләрә гаршы сабитлији позан фәалијјәтләр үчүн васитәјә чеврилмәсинә имкан вермәсинләр.
Sizin rəyiniz