Ҝенерал Мөһибби Ҹидди Хәбәрдарлыг Етди: Мүнагишәләр фәргли бир форма алса, саһәјә јени силаһлар ҝәтирәҹәјик!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Медиа нүмајәндәләри илә "Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Америка халгына мәктубу" мөвзусунда кечирилән мәтбуат конфрансында Ҝенерал-мајор Һүсејн Мөһибби билдириб: "Өзүмүзү мүдафиә етмәк үчүн даим јени силаһлар һазырлајырыг вә мөвҹуд силаһлары тәкмилләшдиририк, даим өзүмүзү мүдафиә едә биләҹәјимиз силаһлары күтләви шәкилдә истеһсал едирик вә өлкәмизи вә халгымызы мүдафиә едә биләҹәк силаһлар јаратмаг үчүн дүнјадакы бүтүн технолоҝијалардан истифадә едирик."
Ҝенерал Мөһибби хәбәрдарлыг едәрәк вурғулајыб: "Әҝәр мүнагишә фәргли бир форма алса, мүтләг мејдана јени силаһлар ҝәтирәҹәјик."
Дүшмәнин бир нечә алтернатив ссенарисинин олдуғуну вә бу ссенаридә галдыгларыны билдирән ИИКК сөзчүсү хатырлатды: "Онлар һәрби һүҹумла тәслим олаҹағымызы дүшүнүрдүләр, амма буна наил ола билмәдиләр. Онлар варлыгларыны һүҹума чевирдиләр вә һүҹуму 40 ҝүн давам етдирдиләр, лакин мәғлуб олдулар. Бундан сонра игтисади мүһарибәјә, дәниз вә һава блокадасына әл атдылар вә јенә дә буна наил ола билмәдиләр."
О, өтән илин јанвар ајында күчә иғтишашларыны вә шимал-гәрб вә ҹәнуб-шәрг сәрһәдләриндә хариҹи групларын тәҹһиз едилмәсини дүшмәнин сон ајлардакы диҝәр дүшмәнчилик һәрәкәтләри кими садалады вә әлавә етди: АБШ президенти өзү иддиа етди ки, мән онлара силаһ вердим, амма онлар бу ссенаридә дә уғурсуз олдулар. Онларын башга ссенариләри дә олмалыдыр вә биз бу ссенариләрдән хәбәрсиз дејилик вә өзүмүзү һазырладыг вә бу просесдә онлары мәғлуб етдијимиз кими, ҝүнаһсыз шәһидләрин, Минабдакы Шәҹәрә Тәјјибә мәктәбинин өвладларынын вә һеч бир ҝүнаһ олмадан шәһид олан бүтүн ушагларын ганы сајәсиндә галиб ҝәлмәјә давам едәҹәјик.
Сонда ҹәнаб Мөһибби вурғулады: Американын мәғлубијјәтини етираф етмәкдән вә бөлҝәдән чәкилмәкдән башга чарәси јохдур вә мүһарибәмизин сону бу нәтиҹә илә мүәјјән едиләҹәк.
Sizin rəyiniz