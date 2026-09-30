Галибаф Ҹидди Хәбәрдарлыг Етди: Тәһлүкәсизлијимиз тәмин олунмазса, һеч бир инфраструктур тәһлүкәсиз олмајаҹаг

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багир Галибаф, сәккиз иллик мүгәддәс мүдафиә, 12 ҝүнлүк вә 40 ҝүнлүк мүһарибә шәһидләрин хатирәсини вә адларыны һөрмәтлә аныраг билдириб: Биз фәдакарлыг, мүгавимәт вә хидмәт символлары илә долу бир һәфтәдәјик; Белә парлаг вә дәрин көклү тарихә малик бир милләт һеч вахт мүһасирә вә тәһдидләрдән горхмамалыдыр. Дүшмән Американын һесаблама апараты бу фундаментал һәгигәти баша дүшмәсә, Иран милләтиндән ағыр шиллә јемәк дөврәсиндә галмаға давам едәҹәк. Әлбәттә ки, АБШ президентинин Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Баш Ассамблејасындакы сәтһи мөвгеләри, бөјүк вә сивилизасија гуруҹу Иран милләтинә гаршы ҹәсарәти ҝөстәрди ки, онлар һәлә дә давранышларыны дәјишмәјибләр вә бу ҹүр ҹәсарәт гаршысында ҹавабымыз кечмишин ејни ајдын сөзләридир: “Әлиндән ҝәләни ет ки, биз дә әлимиздән ҝәләни едәҹәјик”.
Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри хатырлатды: АБШ президенти бу јахынларда Һөрмүз боғазы вә ҝәмиләрин бу боғаздан кечмәси илә бағлы риторика сөјләди ки, бу да онун әввәлки иддиасынын тәкрарыдыр; Һәм АБШ, һәм дә диҝәр өлкәләр, дедијимиз кими, билмәлидирләр ки, нефт сатмадығымыз бир бөлҝәдә һеч ким нефт сатмајаҹаг вә тәһлүкәсизлијимиз тәмин едилмәсә, һеч бир инфраструктур тәһлүкәсиз олмајаҹаг.
Sizin rəyiniz