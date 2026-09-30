Ҝенерал-лејтенант Абдуллаһи: Иран вә мүгавимәт дөјүшчүләри истәнилән тәһдидә дағыдыҹы зәрбә илә ҹаваб верәҹәкләр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Силаһлы Гүввәләри Баш Гәрарҝаһынын рәиси вә Һәзрәт Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын команданы Ҝенерал-лејтенант, пилот Әли Абдуллаһи шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһын шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәти илә бәјанат јајымлајараг билдириб:
Рәһман вә Рәһим Аллаһын ады илә
Ливан Һизбуллаһынын ҹәсур вә тарих јазмыш баш катиби, шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһын сионист режим тәрәфиндән вәһшиҹәсинә террор едилмәсиндән ики ил өтүр. Бу мүддәт әрзиндә һәмин дәјәрли шәһидин трансмилли вә реҝионларарасы ролу вә тәсири, онун әрәб дүнјасынын дүнјаҝөрүшүнә, еләҹә дә Гәрби Асијада антисионист мүгавимәт идеолоҝијасынын мөһкәмләнмәсинә ҝөстәрдији тәсир Бөјүк Имамын (р) вә ингилабын мүҹаһид шәһид Рәһбәринин (Аллаһ онун мәгамыны уҹалтсын) тәлим вә ҝөстәришләри әсасында даһа ајдын шәкилдә үзә чыхыб. Бу ҝүн мүгавимәтин Сејиди стратежи бир мәктәб олараг Ислам үммәтинин гүдрәт вә бирлијинин әбәди рәмзинә чеврилиб.
О, мүасир мүгавимәтин мемары вә мүгавимәт мејданынын ганунвериҹиси иди. О, сүбут етди ки, һәгиги гүдрәт силаһ арсеналында дејил, халгларын өз амаллары илә гырылмаз бағлылығында көк салыр. Сејид Һәсән Нәсруллаһ бөһранларын идарә олунмасы вә дөјүш мејданына рәһбәрлик саһәсиндә јени бир мәктәбин әсасыны гојду. Бу мәктәб һәр бир ҹәбһәнин мүстәгил фәалијјәтини горумагла јанашы, мүгавимәт ҹәбһәләринин бирлијини тәмин едирди.
Сионист-Америка дүшмәни мүгавимәтин Сејидини физики ҹәһәтдән арадан ҝөтүрмәклә мүгавимәт хејмәсинин сүтунунун чөкәҹәјини дүшүнүрдү. Лакин дүшмәнин һесабламалары илаһи ирадә вә реҝион халгларынын тарих јазан мүгавимәтә һәмрәјлији вә бағлылығы гаршысында бир даһа ифласа уғрады. Бу ҝүн, хүсусилә дә икинҹи вә үчүнҹү мәҹбури мүһарибәләрдән сонра ганичән вә террорчу Американын, еләҹә дә иргчи вә шејтани сионист режимин тәсәввүр вә һесабламаларынын јанлыш олдуғу үзә чыхыб. Ајдын олуб ки, мүгавимәт ҹәбһәси нәинки зәифләмәјиб, әксинә, ашкар вә ҝизли стратежи бирлијә наил олуб. Сејид Нәсруллаһын јолу Ливанда, Фәләстиндә, Јәмәндә, Ирагда, еләҹә дә мүгавимәт вә һагг ахтарышы ҹоғрафијасынын бүтүн нөгтәләриндә әзмлә давам етдирилир.
Ливан Ислам мүгавимәтинин вә гәһрәман Һизбуллаһын бајрагдарынын, шәһид Һөҹҹәтүл-Ислам вәл-мүслимин Сејид Һәсән Нәсруллаһын, еләҹә дә онунла бирликдә шәһид олмуш вә дәфн едилән силаһдашларынын, хүсусилә Сејид Һашим Сәфиәддинин вә Ислам ордусунун шәрәфли сәркәрдәси, Сепаһын ҝенералы Аббас Нилфурушанын әзиз хатирәсини, адыны вә әбәди, унудулмаз, илһамвериҹи гәһрәманлыгларыны јад едәрәк, Ливан Һизбуллаһынын буҝүнкү али рәһбәри вә ҹәсур, гәтијјәтли бајрагдар Һөҹҹәтүл-Ислам вәл-мүслимин Шејх Нәим Гасими, еләҹә дә Ливанын иҝид дөјүшчүләринин Ашура гәһрәманлығыны еһтирамла анараг гәтијјәтлә бәјан едилир ки, Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләри Али Рәһбәр вә Силаһлы Гүввәләрин Али Баш Команданы Һәзрәт Имам Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин (Аллаһ ону горусун) рәһбәрлији алтында Ислам мүгавимәтинин мүҹаһидләри вә дөјүшчүләри илә бирликдә Ислам үммәтинә гаршы истәнилән тәһдидә гәтијјәтли вә дағыдыҹы ҹаваб вермәјә там һазыр вәзијјәтдәдир.
Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһынын рәиси вә Һәзрәт Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын команданы
Ҝенерал-лејтенант, пилот Әли Абдуллаһи
Sizin rəyiniz