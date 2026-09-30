Иран Инҝилтәрәдә дә дизел јанаҹағынын гијмәтини тарихи рекорд һәддә чатдырды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: АБШ-нин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзү нәтиҹәсиндә Һүрмүз боғазынын Иран тәрәфиндән контролу вә бунун ардынҹа бејнәлхалг енержи дашыма маршрутларында јаранан ҝәрҝинлик нәтиҹәсиндә Инҝилтәрәдә дә дизел јанаҹағынын гијмәти өлкә тарихиндә ән јүксәк сәвијјәјә јүксәлиб.
Автомобил хидмәтләри үзрә “RAC” ширкәти базар ертәси ҝүнү ачыглајыб ки, Инҝилтәрәдәки јанаҹагдолдурма мәнтәгәләриндә дизел јанаҹағынын орта гијмәти литр үчүн 203,9 пенсә чатыб. Бунунла да 2022-ҹи илин ијунунда гејдә алынмыш литр үчүн 199,09 пенслик әввәлки рекорд јениләниб.
Ширкәтин статистикасына әсасән, АБШ-нин өтән илин март ајында Ирана гаршы һәрби тәҹавүзә башламасындан бәри дизел јанаҹағынын гијмәти 39,9 фаиз артыб. Аилә автомобилинин јанаҹаг чәнини там долдурмаг үчүн тәләб олунан мәбләғ исә тәхминән 110 фунт-стерлингә чатыб. Бу, һәрби тәҹавүз башламаздан әввәлки дөврлә мүгајисәдә тәхминән 31 фунт-стерлинг чохдур.
Sizin rəyiniz