Һизбуллаһын баш катиби: Мүгавимәт сүбут етди ки, 90 мин нәфәрлик Исраил әсҝәр вә забитләри Мүгавимәти мәғлуб едә билмәди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ливан Һизбуллаһ Һәрәкатынын Баш Катиби Шејх Нәим Гасим Сејид Һәсән Нәсруллаһ вә Сејид Һашим Сәфиәддинин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә кечирилән мәрасимдә чыхыш едәрәк Фәләстинин бизим компасымыз олараг галаҹағыны вурғулајыб.
“Әл-Мәјадин” телеканалында јајымланан програмда о әлавә едиб:
Биз әһдимизә вә андымыза садиг галмышыг вә принсипләрә, мүгавимәтин әсасларына, еләҹә дә тәҹавүзә гаршы ҹәсарәтли вә шәрәфли шәкилдә мүбаризә апармаг кими Илаһи миссијаја садиг галмагда давам едирик.
Биз мүгавимәтин давам етдирилмәсини дәстәкләјирик вә дүшмәни торпагларымыздан чыхармаг, ишғал олунмуш әразиләрин там азад едилмәсинә наил олмаг үчүн дүшмәнә гаршы Мүгавимәти давам етдирәҹәјик.
Биз өз әһдимизә садиг галмышыг. Бу о демәкдир ки, шәһидләрин, о ҹүмләдән Ислам үммәтинин шәһидләр ағасы Сејид Һәсән Нәсруллаһын әманәтини горујуруг.
Биз әһдимизә садиг галмышыг вә Фәләстинә дәстәк олмаг вә ону азад етмәк принсипинә әсасән фәалијјәт ҝөстәрмәкдә давам едирик.
Биз бу торпағын там азад едилмәсини дәстәкләјирик.
О, даһа сонра әлавә едиб: Бәзиләри, хүсусилә дә дүшмәнләр биздән сорушурлар ки, мүгавимәт нә едиб? Лакин ҝөрүнүр, онлар һөкумәтин нә етдијини сорушмағы унудублар.
Мүгавимәт тәҹавүз лајиһәсинин гаршысыны алды. Мүгавимәтин ҝөрдүјү иш будур вә дүшмәнин мәгсәдләринә чатмасына имкан вермәди.
Мүгавимәт сүбут етди ки, сајы 90 мин нәфәрә чатан Исраил әсҝәр вә забитләринин бөјүк бир гүввәси Мүгавимәти мәғлуб етмәк мәгсәдләринә наил ола билмәди.
Мүгавимәт дүшмәнин Исраил ишғалыны мөһкәмләндирмәсинә вә Ливанда јашајыш мәнтәгәләри салмасына мане олду.
Мүгавимәт АБШ-нин һәртәрәфли вә мисилсиз дәстәјиндән јарарланан Исраилин гаршысында дајанды.
Мүгавимәтин индијәдәк ҝөстәрдији бүтүн бу бөјүк фәдакарлыглара бахмајараг, мүбаризәни давам етдирәҹәк, мәғлуб олмасы мүмкүн дејил вә Мүгавимәт јолу давам едир. Бизим зилләтә бојун әјмәјимиз мүмкүн дејил.
Шејх Нәим вурғулајыб: Проблем бәзиләринин дедији кими Мүгавимәтдә дејил, дүшмәнин тәҹавүзләриндәдир. Мүгавимәт мәһз бу тәҹавүзләрә ҝөрә јараныб вә тәҹавүзләр сәбәб вә проблемин өзүдүр. Исраилин тәҹавүзүнә тәслим олмаг Ливанда бирҝәјашајышын сона чатмасы вә бунун Исраил јашајыш мәнтәгәләринин хејринә олмасы демәкдир. Әҝәр бәзиләри тәслим олмағы гәбул едирсә, биз буну гәбул етмирик. Өлкә һамымыза мәхсусдур вә разылыға ҝәлмәлијик, 10452 квадраткилометрлик әразисинин бир гарышындан белә имтина етмәмәлијик. Өлкәнин әсасы, дајағы вә ҝәләҹәји онун ҹәнубудур.
Sizin rəyiniz