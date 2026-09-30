СЕПАҺ АБШ террорчу ордусуна мәхсус икинҹи суалты пилотсуз апараты, Ремус 600-ни Һөрмүз боғазында әлә кечирди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Һәрби Дәниз Гүввәләри јајдығы бәјанатда АБШ-нин террорчу ордусуна мәхсус икинҹи суалты пилотсуз апаратын Һөрмүз боғазында әлә кечирилдијини ачыглајан бәјанат вериб.
Бәјанатда билдирилир: СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин дөјүшчүләри Уҹа Аллаһын јардымы илә кәшфијјат мәлуматларына вә електрон мүһарибәјә там нәзарәт шәраитиндә координасијалы вә мүрәккәб әмәлијјат һәјата кечирәрәк, Һөрмүз боғазында ҹасуслуг мәгсәдилә фәалијјәт ҝөстәрән АБШ-нин террорчу ордусуна мәхсус бир әдәд габагҹыл суалты пилотсуз апараты әлә кечирә билибләр.
Бу пилотсуз апарат Ремус 600 адлы габагҹыл вә ағыллы суалты апарат нөвүнә аиддир. Апарат Корпусун Һәрби Дәниз Гүввәләринин дөјүшчүләри тәрәфиндән гәнимәт ҝөтүрүлүб вә һазырда мәлуматларынын бәрпасы мәгсәдилә бу гүввәләрин мүтәхәссисләринин ихтијарындадыр.
СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри гәтијјәтлә билдирир: Һөрмүз боғазы бағлыдыр вә боғазда тәһлүкәли һәрәкәтләрә вә иҹазәсиз маршрутлардан кечидә гаршы гәтијјәтлә вә фасиләсиз шәкилдә тәдбир ҝөрүрүк.”
Sizin rəyiniz