Имам Мүҹтәба Хаменеи: Илаһи һесабламалара әсасән, Иран дүнјанын биринҹи ҝүҹүдүр

Әһли-Бејт(ә) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын мәлуматына ҝөрә, Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри вә Силаһлы Гүввәләрин Баш Команданы Һәзрәти Ајәтуллаһ Сејјид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи Иран халгынын сәккизиллик, гәһрәманлыгла апардығы вә әбәди олараг галаҹаг мүдафиәсинин башланғыҹ ҝүнләринин илдөнүмү мүнасибәтилә мүраҹиәт јајымлајыб.
Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһәбәри вә Имам Заман (әлејһи вә әла абаиһи салату вә сәлам) Һәзрәтләринин үмуми Һагг Наиги, Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин јајымланан мүраҹиәтинин мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
“Биз Мусаны Өз ајәләримизлә ҝөндәрдик ки, гөвмүнү зүлмәтләрдән нура чыхарсын вә Аллаһын ҝүнләрини онлара хатырлатсын.”
Меһр ајынын илк ҝүнләри Иран халгынын Биринҹи Иҹбари Мүһарибәдә сәккизиллик гәһрәманлыгла һәјата кечирдији бөјүк вә әбәди мүдафиәнин Илаһи ҝүнләрини вә мөһтәшәм һадисәсини хатырладыр. Һәмин ҝүнләрдә Иран торпағында Ингилаб ҝүнәшинин исти шүаларынын јајылмасы милли һәмрәјлијин вә ингилаби Ислам мәктәбинә вә мәрамына сәдагәтин хош дујғусуну јајырды вә бунун тәсири илә гәдим вә мүасир мүстәмләкәчилијин вә һеҝемонлуғун бузлары әримәкдә иди.
Һәмин ҝүнләрдә Иран халгынын бир гисми 20-дән бир нечә ил әввәл мүстәмләкәчиләрин дүшмәнчилијини, нефт сәнајесинин миллиләшдирилмәси вә Американын чеврилиши илә бағлы һадисәләри хатырлајырды. Диҝәрләри бунлар барәдә хәбәрләр ешитмишди вә онларын бир чоху әҹнәбиләрин өлкәмизин ишләринә һаким олмасынын өлкәмизин башына нәләр ҝәтирдији һәгигәтини јахшы шәкилдә һисс етмишди.
Лакин ондан әввәлки ҝүнләр гаранлыг вә зүлмәтли ҝүнләр иди; суперҝүҹләрин сәфирләри шаһын сарајына “олмалыдыр” вә “олмамалыдыр”лары чатдырыр, о да истәр көнүллү, истәрсә дә көнүлсүз шәкилдә онлары һәјата кечирирди. Нәһајәт, Һәзрәт Имам Хомејнинин (р.ә.) рәһбәрлији илә Иран халгынын бөјүк Ингилабы һәмин системи алт-үст етди. Ингилаб нәтиҹәсиндә һәмин гаранлыг ҝүнләр Иран Ислам Республикасынын гурулмасынын нурлу ҝүнләринә чеврилди.
Бу мәсәлә ҝөзләри бу торпағын сәрвәтләринә дикилмиш вә илләр боју онлары өзләринә ҝөтүрмәк үчүн бу халгла бағлы мүхтәлиф писликләр төрәтмиш һеҝемон гүввәләрә чох ағыр ҝәлирди. Буна ҝөрә дә бундан сонра бүтүн сәјләрини ингилабчы халгын ҹошгун чајынын истигамәтини әввәлки мәҹрасына гајтармаға јөнәлтдиләр вә Биринҹи Иҹбари Мүһарибә Ислам Республикасынын һәјатынын илк ониллијиндә онларын һәјата кечирдији ән мүһүм аддым олду.
Халг әлејһинә олан БӘӘС партијасынын әли илә вә бир нечә ҝүн давам едәҹәк мүһарибә вә асан әлдә едиләҹәк гәләбә хүлјасы илә аловландырылан һәмин мүһарибәнин атәшиндән Ислам системи әввәлкиндән даһа јеткин вә даһа ҝүҹлү шәкилдә, феникс кими, әввәлкиндән даһа ҝур сәслә вә даһа јүксәк учушла ајаға галхды; бу исә сонракы дүшмәнин јаратдығы һадисәләрдә дә бу системин давамлы хүсусијјәтинә чеврилди.
Дүшмәнин бу халгын үзәринә өз әлалтыларыны һаким етдији вә мүстәмләкәчилијин јени формасыны тәтбиг етдији һәмин ҝүнләр Ингилабын вә мүһарибә шәраитиндә Ислам вә ҹиһад бајрағынын уҹалдылмасынын бәрәкәти илә елә шәрәфли ҝүнләрә чеврилди ки, һәмин ҝүнләрин һәр бир һадисәсинә вә онларын сағ галанларынын сәмими рәвајәтләринә бахдыгда, һәр бири ибадәт, ҹәсарәт, мүгавимәт, әхлаг вә инсанлыг дәрси олан өрнәкләр өлкәмизин тарихинин башында парлаг улдузлар кими ҝөрүнүрләр. Һалбуки һәмин мүһарибәнин башландығы ҝүнләрдә өлкәмиз өзүнү мүдафиә етмәк үчүн бир чох тәһдидләрин гаршысында Тағут режиминдән бош әлләр мирас алмышды.
Һаггын бәргәрар едилмәси вә Илаһи јардымын бәрәкәти илә бу ҝүн елә ҝүнләрә чатмышыг ки, тәҹавүзкар һеҝемонларын өзләри, онларын ардыҹыллары дејил, Ислам дөјүшчүләринин һүҹумлары гаршысында сығынаҹаг ахтарыр вә мүһарибәнин дајандырылмасы үчүн јалварырлар.
Онларын өлкәмизи ҝери гајтармаг истәдикләри ҝүнләр ҝеридәгалма, зилләт вә алчаглыг, асылылыг вә Ислам дүнјасында Иранын бәднамлығы илә долу ҝүнләр иди. Ичиндә олдуғумуз бу ҝүнләр исә тәрәгги, иззәт, мүстәгиллик вә Ислам дүнјасында, һәтта бүтүн дүнјада ән јүксәк етибарла долудур.
Бу ҝүн бәзи инсанлар бизи дүнјанын дөрдүнҹү суперҝүҹү һесаб едирләр. Әлбәттә, онлар буну дүнјәви һесабламалара әсасән дејирләр. Лакин Илаһи һесабламалара әсасән, өзүнү Әһли-Бејтә (ә.с.) мәнсуб билән, халгынын бөјүк һиссәси һәмин уҹа шәхсијјәтләрә бағлы олан вә һаггы бәргәрар етмәк үчүн горхуја дүшмәјән бир өлкә дүнјанын биринҹи ҝүҹүдүр.
Бир вахтлар Иранын ҹәнубундакы ики дәниз дүшмән гүввәләринин мејданы иди. Лакин бу ҝүн онлар Иранын иҝид дөјүшчүләриндән вә Һөрмүз боғазынын мүһафизәчиләриндән алдыглары ағрылы зәрбәләр сәбәбиндән Әрәб дәнизиндән о јана ирәлиләмирләр вә һәр дәфә бу тәһлүкәни ҝөзә алдыглары заман өзләринә зәрәр вурублар. Чох кечмәдән Әрәб дәнизи дә өзүнү онлардан бошалдаҹаг.
Бир вахтлар һеҝемон гүввәләр психоложи әмәлијјатлар вә горху атмосфери јаратмагла пајтахтын күчәләрини бошалтмыш вә бу халгын мүстәгиллик истәјинә гаршы чеврилиш һәјата кечирмиш, бундан сонра исә 25 ил әрзиндә бу өлкәнин сәрвәтләрини талан етмишдиләр.
Лакин бу ҝүнләрдә артыг једди ајдыр ки, һәмвәтәнләримиз өлкәнин һәр јериндә мејданлары вә күчәләри мәсулијјәтли вә ҹошгун иштиракы илә бәзәјибләр ки, Ислам дөјүшчүләринин үрәји исинисин вә дүшмән горхуја дүшсүн. Еләҹә дә 30 милјондан чох иранлы фәдакарлыға һазыр олдуғуну елан едиб вә онларын иштиракынын јенидән тәшкили үчүн елан верилдикдә, јалныз илк 100 дәгигә әрзиндә тәләб олунан 500 миндән чох нәфәрлик тутум тамамланыб.
Һазырда Иранын мүхтәлиф етник груплардан олан иранлыларын иштиракы илә бәзәнмиш бүтүн әразиләриндә мүхтәлиф формаларда, хүсусилә дә силаһлы шәкилдә һазыр олдугларыны елан едәнләр мөвҹуддур ки, елә бир дөјүш мејданы јаратсынлар ки, бу мејдан онлара ад, дүшмәнләринә исә рүсвајчылыг газандырсын.
Бир вахтлар бу сәрһәдләрин инсанларынын ҹәсарәти кишиләри илә танынырды. Лакин инди елә ҝүнләрдәјик ки, гадынлар ҹәсарәтли иштиракын бәзи саһәләриндә кишиләри габаглајырлар.
Бир вахтлар дүшмән системин иҹтимаи дајағыны даим зәифләтмәјә чалышмышды. Лакин бу ҝүнләрдә ҹәмијјәтин мүхтәлиф тәбәгәләри, араларында ачыг-ашкар фәргләр олмасына бахмајараг, өз һаглы мөвгеләринин, о ҹүмләдән хејир-бәрәкәт долу Һөрмүз боғазынын горунуб сахланылмасында исрар едирләр.
Кечмиш ҝүнләрлә индики ҝүнләр арасындакы бу мүгајисәни јенә дә ҝенишләндирмәк вә изаһ етмәк мүмкүндүр. Лакин бир сөзлә, мән Иранын әзиз халгынын хидмәтчиси олараг елан едирәм ки, дүшмәнимизин ҝери гајытмасыны арзуладығы о әввәлки ҝүнләр кечиб вә бир даһа һеч вахт тәкрарланмајаҹаг.
Әлбәттә, ағры вә кәдәрлә хатырлатмалыјам ки, өлкәнин буҝүнкү иззәти рәһбәрликләринә борҹлу олдуғу Имам Хомејни вә Шәһид Әли Хаменеинин – Аллаһ онларын мәгамыны уҹа етсин – јери бу ҝүнләрдә чох бошдур. Лакин онларын ардыҹыллары үчүн гојуб ҝетдикләри фәалијјәтләринин вә парлаг, јолҝөстәриҹи сөзләринин гијмәтли хәзинәсинин бәрәкәти илә гаршыдакы ҝүнләр бу ҝүнләрдән гат-гат даһа мөһтәшәм олаҹаг.
Чүнки Биринҹи Иҹбари Мүһарибәнин аловларындан доған һәмин феникс инди дүшмәнин тәзјиги вә хүсусилә сон ики мәҹбури мүһарибәнин нәтиҹәсиндә о гәдәр бөјүјүб ки, онун учушунун көлҝәси дүшмән торпагларынын үзәринә дә дүшүб.
Бу мәгамда Әрәб мүгавимәтинин гәһрәман әмири вә мүгавимәт ҹәбһәсинин бөјүк символу, ики ил әввәл шәһид олан бөјүк шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһын – пак руһуна Аллаһ рәһмәт етсин – шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә ону јад етмәк чох јеринә дүшәр.
О, өз халгына вә мәктәбинә сәмими хејирхаһ олан, сәмими вә ширин хүтбәләри вә ҹәсарәтли аддымлары илә өз халгынын, һәтта дүнјанын азад инсанларын гәлбләрини мөһкәмләндирән бир шәхс иди.
Ливан кими кичик бир өлкәнин адыны, илләр боју бәзи ҝүҹләрин арха бағчасына чеврилмиш бу өлкәнин адыны әзәмәтлә уҹалдан шәхс иди.
Гәләбә вә фәтһ онун даим јол јолдашлары олан бир шәхс иди. Шүбһәсиз ки, Шам бөлҝәсинин бүтүн тарихи бојунҹа, пејғәмбәрләр вә онларын вәсиләриндән сонра, индијәдәк һәмин гәдим бөлҝәдә онун әзәмәтиндә бир киши баш галдырмамышды.
Әлбәттә, бу ҝүн онун шәрәфли бајрағы Шејх Наим Гасимин – Аллаһ ону горусун – әлиндәдир вә о, Һизбуллаһын мөһкәм вә Ашура руһлу сыраларынын өнүндә ҹәсарәтлә онун јолуну давам етдирир.
Ливандакы бу ҝүнләр тарих гаршысында вә һәтта елә индидән онун вә бүтүн мүгавимәт мүҹаһидләринин парлаг вә шәрәфли ҝүнләридир. Сионист дүшмән гаршысында исә ҝөзләрини һеҝемон гүввәләрин вә өз бәдхаһларынын јалан вәдләринә дикәнләр үчүн зилләт ҝәтирән вә нәтиҹәдә рүсвајчылыгла нәтиҹәләнәҹәк ҝүнләрдир.
Сејид шәһид мүгавимәт, Сејид Һашим Сәфијәддин вә мүгавимәтин һазыркы мүҹаһидләри кими заманын давамлылығында парлаг улдузлар кими ишыг сачаҹаг вә чашгынлыг ичиндә галан јолчулара јол ҝөстәрәҹәк шәхсләрин әксинә олараг, онлар чох тез вә тарихин сәһифәләринин илк вәрәгләриндә дәфн едиләҹәк вә унудулаҹаглар. Ҝәләҹәкдә онлар һаггында сөз дүшдүкдә исә, онларын ады пислик, бәсирәтсизлик вә һәтта бәлкә дә хәјанәти хатырладаҹаг.
Сонда үмид едирәм ки, Илаһи лүтфләрин давам етмәси вә ағамызын, Аллаһ-Тәала онун зүһуруну тезләшдирсин вә ҹанларымыз она фәда олсун, хүсуси дуасы илә Иран халгы вә бүтүн мүгавимәт тәрәфдарлары јалныз гәләбә, фәтһ вә иззәтлә, дүшмәнләри исә јалныз мәғлубијјәт вә зилләтлә гаршылашсынлар.
Аллаһын лүтфү вә кәрәми илә.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
6/Меһр/1405
Sizin rəyiniz