Әфганыстан Азадлыг Ҹәбһәси сон тоггушмада Талибанын 37 үзвүнү өлдүрдүјүнү билдирди

Әһли-Бејт(ә) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын мәлуматына ҝөрә, Әфганыстан Азадлыг Ҹәбһәси билдириб ки, Нуристан вилајәтинин Камдеш рајонунда вә Кунар вилајәтинин Нари рајонунда Талибан гүввәләри илә баш верән сон тоггушмаларда 37 Талибан үзвү өлдүрүлүб, 24 нәфәр исә јараланыб.
Бу ҹәбһә базар ҝүнү ахшам јајдығы бәјанатда бу ики рајонда бир нечә кәндин вә Талибанын бир сыра постларынын өз гүввәләри тәрәфиндән әлә кечирилдијини иддиа едиб.
Әфганыстан Азадлыг Ҹәбһәси Талибан тәрәфиндән өз гүввәләринин сахланылдығыны тәкзиб едиб вә бу груплашманын тәблиғат апаратыны сахта хәбәрләр вә Нуристанын мүлки әһалисиндән, сәрнишинләриндән вә дахили туристләриндән мәҹбуријјәт јолу илә һазырланмыш видеолар јајмагла, дөјүш мејданындакы мәғлубијјәтләрини ҝизләтмәјә вә иҹтимаи рәји јајындырмаға чалышмагда иттиһам едиб.
Бу ҹәбһә вурғулајыб ки, онун Әфганыстанын шәргиндәки гүввәләри әсасән әмәлијјат бөлҝәләрини дәгиг таныјан јерли вә бөлҝә ҝәнҹләриндән ибарәтдир.
Бу групун билдирдијинә ҝөрә, тоггушма өтән ҝүн сәһәр Талибанын пијада гүввәләри вә пилотсуз учуш апаратларынын һүҹуму илә башлајыб вә онун гүввәләри азад едилмиш кәндләрдә вә әразиләрдә өз истеһкамларыны һәлә дә горујуб сахлајырлар. Бунунла белә, онлар бәзи һәссас постлардан мүвәггәти олараг ҝери чәкилибләр.
Бунун гаршылығында Талибанын Мүдафиә Назирлији бу тоггушманы тәсдигләјиб, лакин иштирак едән шәхсләри “даишчи фитнәкарлар, шәр вә фәсад үнсүрләри” адландырыб вә онларын Пакистандан Әфганыстана дахил олдугларыны иддиа едиб.
Талибан 28 нәфәрин өлдүрүлдүјүнү вә 32 нәфәрин сахланылдығыны ачыглајыб вә сахланылан шәхсләрин Пакистандан дахил олдугларыны етираф етдикләри видеолар јајыб.
Һәмчинин бу шәхсләрин Нуристанын мәркәзи Парун шәһәриндә һәрби јүк машыны илә ҝәздирилмәсини әкс етдирән ҝөрүнтүләр јајымланыб.
Мүстәгил мәнбәләр һәлә дә сахланылан шәхсләрин кимлијини вә етираф видеоларынын доғрулуғуну тәсдигләмәјибләр.
Бу тоггушма сон беш ил әрзиндә Әфганыстан Азадлыг Ҹәбһәси илә Талибан арасында баш верән ән шиддәтли гаршыдурмалардан бири һесаб олунур.
Sizin rəyiniz