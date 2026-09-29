Исраилин 12-ҹи каналы: ҺӘМАС 30 мин гүввә илә тунелләри бәрпа етмәјә вә ракет истеһсалына давам едир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист режимин 12-ҹи каналы ҺӘМАС-ын Гәзза золағында һәрби вә тәшкилати имканларынын әһәмијјәтли һиссәсини һәлә дә горујуб сахладығыны етираф едиб.
Бу гијмәтләндирмәјә әсасән, ҺӘМАС-ын һазырда силаһлы гүввәләринин сајы 25-30 мин нәфәр арасында гијмәтләндирилир.
Бу һесабата ҝөрә, ҺӘМАС һәмчинин тунел шәбәкәсини бәрпа етмәјә вә ҝүҹләндирмәјә давам едир вә хүсусилә Сионист режим ордусунун нәзарәтиндә олмајан әразиләрдә мөвҹуд јералты кечидләри горујуб сахлајыр вә тәмир едир.
Мөвҹуд јералты инфраструктурун давам етмәси, сөзүҝедән һесабата ҝөрә, бу һәрәкатын Гәззада әмәлијјат имканларынын горунуб сахланылмасынын мүһүм амилләриндән биридир.
12-ҹи каналын һесабатында һәмчинин Гәзза золағынын дахилиндә ракет истеһсалынын давам етдији билдирилир.
Бу һесабата әсасән, ракет һиссәләринин истеһсалы вә јонулмасы үчүн аваданлыглар Сионист режим ордусунун гуру әмәлијјатлары кечирмәдији әразиләрдә вә һәтта јашајыш мәнтәгәләринин арасында фәалијјәт ҝөстәрир.
Бунунла белә, һесабата ҝөрә, ҺӘМАС һазыркы шәраитдә Сионист режим ордусунун реаксијасынын гаршысыны алмаг үчүн ракет атәшиндән чәкинир; бу исә онун истеһсал имканларынын дајандырылмасы демәк дејил.
Һесабатын башга бир һиссәсиндә ҺӘМАС-ын силаһларыны горумаг үчүн јени јанашмасына тохунулур.
Тәгдим олунан гијмәтләндирмәјә әсасән, бу һәрәкат силаһларынын бир һиссәсини онун һәрби ганадынын рәсми үзвү олмајан Гәззанын бәзи сакинләринин ихтијарына вериб.
Сионист режимин тәһлүкәсизлик мәнбәләринин тәһлилинә ҝөрә, бу аддым ҺӘМАС тәрәфдарлары арасында силаһ еһтијатларынын горунмасы вә мүмкүн силаһсызлашдырма разылашмасы һалында бу еһтијатларын тамамилә мәһв едилмәсинин гаршысынын алынмасы мәгсәди дашыја биләр.
12-ҹи каналын һесабатында һәмчинин Мисир әразисиндән пилотсуз учуш апаратларындан истифадә етмәклә һәрби техниканын көчүрүлмәсинин давам етдији билдирилир.
Бу һесабатда көчүрүлән техниканын һәҹми барәдә дәгиг рәгәм тәгдим едилмәсә дә, истинад едилән мәнбәләрин фикринҹә, бу маршрутун давам етмәси ҺӘМАС-ын мүһарибә заманы она дәјмиш зәрәрләрдән сонра һәрби имканларыны бәрпа етмәјә чалышмасынын башга бир ҝөстәриҹисидир.
Бу гијмәтләндирмә диҝәр мәнбәләрин дә даһа әввәл ҺӘМАС-ын тунел шәбәкәсинин гүввәләрин горунмасы вә силаһларын дашынмасындакы ролуну вә Исраил ордусунун әмәлијјатларынын чәтинләшмәсини вурғуладығы бир вахтда ирәли сүрүлүб.
Sizin rəyiniz