Инсан һара гәдәр Јүксәлә биләр? Гуранын вердиЈи һеЈрәтамиз ҹаваб – Шәһид Имам Хаменеинин 2000-ҹи илдә вердиЈи ачыгламасы

Әһли БеЈт (әлеЈһимус сәлам) БеЈнәлхалг Хәбәр АҝентлиЈи – АБНА: Ислам дүнЈаҝөрүшүнүн әсас принсипләриндән бири инсанын камил Јүксәлиши үчүн зәрури олан бүтүн имканлара малик олмасы вә онун инкишаф потенсиалынын сонсузлуға гәдәр давам етмәсидир.
Ислам Ингилабынын шәһид рәһбәри, АЈәтуллаһ СеЈЈид ХаменЈинин 12 декабр 2000-ҹи илдә Ислам Системинин мәсул шәхсләри илә ҝөрүшүндә сәсләндирдиЈи фикирләрдә инсанын инкишаф имканлары илә бағлы Гурани-Кәримдәки бахыш ачыгланыб.
Һәмин чыхышда билдирилир:
“Ислам дүнЈаҝөрүшүнүн дөрдүнҹү әсас нөгтәси инсанын камил Јүксәлиши үчүн лазым олан бүтүн имканлара малик олмаг бахымындан сонсуз потенсиала саһиб олмасыдыр.
Инсан мүмкүн варлыгларын һәЈатында чата биләҹәЈи ән Јүксәк инкишаф мәрһәләсинә гәдәр Јүксәлмәк габилиЈЈәтинә маликдир. Диҝәр варлыгларын исә белә бир имканы Јохдур.”
“Ән ҝөзәл бичимдә Јаратдыг” нә демәкдир?
Гурани-Кәримин “Тин” сурәсинин 4-ҹү аЈәсиндә буЈурулур:
«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»
“Һәгигәтән, Биз инсаны ән ҝөзәл бичимдә Јаратдыг.”
Бу ифадәнин Јалныз инсанын физики гурулушунун мүкәммәллиЈинә аид олмадығы геЈд едилир. Чүнки диҝәр ҹанлыларын да бәдән гурулушу өз хүсусиЈЈәтләринә уЈғун шәкилдә Јарадылыб.
Бурада “ән ҝөзәл бичим” инсанын инкишаф вә камиллик имканларынын ән Јүксәк һәддә чатаҹаг шәкилдә Јарадылмасы мәнасыны дашыЈыр.
Бу бахыша ҝөрә, инсанын инкишафы үчүн мүәЈЈән едилмиш сон һәдд Јохдур. Инсан варлыг аләминдә бундан даһа Јүксәк мәгам олмадығы ән сон мәнәви вә камиллик мәрһәләсинә гәдәр Јүксәлә биләр.
Инсан мәләкләрдән дә ЈүксәЈә чата биләр
Мәтнә әсасән, инсан өз потенсиалындан дүзҝүн истифадә етдиЈи тәгдирдә мәләкләрдән вә диҝәр Јүксәк варлыглардан белә үстүн бир мәгама Јүксәлә биләр.
Лакин инсанын бу инкишаф Јолу мадди аләмдән аЈры шәкилдә баш вермир. Инсан өз камиллик Јолунда тәбиәтин вә мадди дүнЈанын имканларындан истифадә едир.
Бу бахымдан инсанын мәнәви инкишафы илә мадди дүнЈанын инкишафы бир-бири илә әлагәли просесләр кими тәгдим олунур.
Чыхышда вурғуланыр:
“Инсанын Јүксәлиши вә камилләшмәси бошлугда баш вермир; бу, маддәнин имканларындан истифадә етмәклә һәЈата кечирилир. Буна ҝөрә дә онлар бирликдә инкишаф едирләр. Инсанын чичәкләнмәси мадди аләмин вә тәбиәтин чичәкләнмәси илә Јанашы ҝедир. Бу, инсанын инкишафына тәсир ҝөстәрир, инсан да онун инкишафына тәсир едир вә һеЈрәтамиз тәрәггиләр меЈдана ҝәлир.”
Гуран: Јер үзүндә оланлар инсан үчүн Јарадылыб
Бу Јанашманын әсасларындан бири кими Гурани-Кәримин “Бәгәрә” сурәсинин 29-ҹу аЈәси ҝөстәрилир:
«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...»
“Јер үзүндә оланларын һамысыны сизин үчүн Јарадан Одур. Сонра ҝөЈә Јөнәлди вә онлары Једди ҝөЈ олараг низама салды. О, һәр шеЈи биләндир.”
Беләликлә, тәгдим олунан Гурани бахыша ҝөрә, инсанын камилләшмәси Јалныз мәнәви аләмлә мәһдудлашмыр. Мадди дүнЈанын имканларындан дүзҝүн истифадә дә инсанын инкишаф вә тәрәгги Јолунун бир һиссәси һесаб олунур.
Мәнбә: ҮмүмдүнЈа Мүсәлманларынын Али Рәһбәринин интернет саЈты
Мөвзу: Ислами Системин мәсул шәхсләри илә ҝөрүш
Тарих: 12 декабр 2000-ҹи ил
Sizin rəyiniz