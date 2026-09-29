ВИДЕО \ Әлијевин Азәрбајҹанда јарымчыг галан казино арзусуну ҹүһүд Емин Ағаларов чичәкләндирир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА:Азәрбајҹанлы инфлуенсерләр сосиал шәбәкәләрдә актив шәкилдә Емин Ағаларовун казиносуну реклам етмәјә башлајыблар. Амма бу рекламлар онун кечмиш гајынатасы олан әлијевләр сүлалә режиминин башчысы, јәһуди сөвдалы Илһам Әлијев һаггында илләрдир мүзакирә олунан казино иддиаларыны һәләлик көлҝәдә гоја билмәјиб.
Сөһбәт 1998-ҹи илдә Илһам Әлијевин гумарда күлли мигдарда пул удуздуғуна даир јајылан мәлуматлардан ҝедир. Бундан сонра атасы Һејдәр Әлијевин ҝөстәриши илә Азәрбајҹанда казино фәалијјәтинә сон гојулмушду.
Һәмин илләрдә SOCAR-ын витсе президенти вәзифәсини тутан Илһам Әлијев АНС-ә мүсаһибәсиндә казинода удузмасилә бағлы иддиаларын АБШ-дә сијаси мүһаҹирәтдә јашајан Рәсул Гулијев тәрәфиндән јајылдығыны билдирмишди.
Һејдәр Әлијевин имзаладығы сәрәнҹамда исә иттиһам олунан Азәрбајҹанын о заманкы хариҹи ишләр назири Һәсән Һәсәновла казинонун саһиби түркијәли иш адамы Мустафа Лүтфи Топал иди.
Сәнәддә гејд едилирди ки, Һәсән Һәсәновун тәшәббүсү илә тикилән вә казинонун јерләшдији Авропа меһманханасынын фәалијјәти арашдырылмалы, мәкан Түркијәнин “Империал” ширкәтинин идарәчилијиндән ҝери алынмалдыр.
Бу сәрәнҹамдан сонра Азәрбајҹанда казино мөвусуна бирдәфәлик сон гојулду, казино бағланды, онун саһиби Мустафа Топал исә Түркијәдә машынында ҝүлләбаран едиләрәк өлдүрүлдү.
Һазырда Әлијевин Азәрбајҹанда јарымчыг галан казино арзусуну кечмиш күрәкәни Емин Ағаларов чичәкләндирир. Әлијев казино гуруҹулуғунда атасындан ала билмәдији сијаси дәстәји инди нәвәләринин атасы Емин Ағаларова ҝөстәрир.
Бәс Азәрбајҹан кими бир өлкәдә казино бизнесиндән газанан дөвләт бүдҹәси олаҹаг, јохса президентин аиләси?
Әтрафлы: видеода
Sizin rəyiniz