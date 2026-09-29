АБШ-ын ардынҹа ТүркиЈә һәрби гүввәләри дә Ираг әразиләриндән чыхарылыр

Әһли БеЈт (әлеЈһимус сәлам) БеЈнәлхалг Хәбәр АҝентлиЈи – АБНА: Ираг Силаһлы Гүввәләринин Баш Команданынын Офисинин рәһбәри ҝенерал-леЈтенант Әбдүләмир әш-Шәмәри ТүркиЈәнин Ирагын шималындакы һәрби мөвҹудлуғуна сон гоЈулмасы һаггында ачыглама вериб.
О билдириб ки, НеЈнәва әЈаләтиндә Јерләшән Бәшигә (Зәликан) һәрби базасынын ТүркиЈә гүввәләриндән бошалдылмасы илә бағлы Анкара илә данышыглар апарылыр.
Әш-Шәмәринин сөзләринә ҝөрә, базанын бошалдылмасы просесинин 60 ҝүн әрзиндә һәЈата кечирилмәси нәзәрдә тутулур.
Бәшигә базасы да Ирагын нәзарәтинә вериләҹәк
Бәшигә “Зәликан” базасы илә бағлы Ираг Тәһлүкәсизлик Медиа Шәбәкәсинин рәһбәри Сәд Мәән билдириб ки, обЈектин Ираг һакимиЈЈәтинә тәһвил верилмәси разылашдырылмыш механизм вә вахт ҹәдвәлинә уЈғун олараг мәрһәләли шәкилдә һәЈата кечириләҹәк.
О, бу просеси Ираг дөвләтинин суверенлиЈинин вә һакимиЈЈәтинин мөһкәмләндирилмәси истигамәтиндә даһа ҝениш тәдбирләрин бир һиссәси кими гиЈмәтләндириб.
Мәән билдириб ки, ТүркиЈә гүввәләринин чыхарылмасы просеси илә Ирагын шималындакы тәһлүкәсизлик тәдбирләри, хүсусилә Синҹарда ганунун алилиЈинин тәмин олунмасы вә хариҹи силаһлы гүввәләрин өлкәдән чыхарылмасы арасында бирбаша әлагә вар.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу аддым НеЈнәва әЈаләти вә Мосул әтрафындакы тәһлүкәсизлик вәзиЈЈәтинин Јенидән тәшкилинә вә Ирагын нәзарәти алтында даһа сабит тәһлүкәсизлик механизмләринин формалашдырылмасына шәраит Јарадаҹаг.
Бәшигә һарада Јерләшир вә ниЈә әһәмиЈЈәтлидир?
Бәшигә һәрби базасы Ирагын шималында, НеЈнәва әЈаләтиндә Јерләшән ТүркиЈә һәрби обЈектидир. База Бәшигә шәһәриндән тәхминән 10 километр, Мосулун шимал-шәргиндән исә тәхминән 30 километр мәсафәдә Јерләшир.
Мәлуматлара ҝөрә, бурада тәхминән 1 000 ТүркиЈә һәрбчиси Јерләшиб.
База 2014-ҹү илдә ИШИД террор груплашмасынын Мосула һүҹумундан сонра Јарадылыб.
Ирагын Баш назири Әли әл-ЗеЈди вә ТүркиЈә Президенти Рәҹәб ТаЈЈиб Әрдоған НЈу-Јоркда БМТ Баш АссамблеЈасынын 81-ҹи сессиЈасы чәрчивәсиндә кечирилән ҝөрүшдән сонра Бәшигә “Зәликан” базасынын мүәЈЈән едилмиш вахт ҹәдвәлинә уЈғун олараг Ираг һөкумәтинә тәһвил верилмәси барәдә разылашма әлдә олундуғуну ачыгламышдылар.
Ираг парламентинин үзвү: “Бағдад суверенлиЈин там тәмин олунмасына доғру ирәлиләЈир”
Ираг парламентинин Тәһлүкәсизлик вә Мүдафиә КомиссиЈасынын үзвү Јасер Исҝәндәр билдириб ки, АБШ вә диҝәр хариҹи гүввәләрин, еләҹә дә ТүркиЈә һәрбчиләринин Ирагдан чыхарылмасы вә онларын нәзарәтиндә олан база вә обЈектләрин тәһвил верилмәси Ираг дөвләтинин суверенлиЈинин мөһкәмләндирилмәси истигамәтиндә мүһүм аддымдыр.
Исҝәндәр “Әл-Әрәби әл-Ҹәдид”ә ачыгламасында хариҹи гүввәләрин Ирагдан чыхарылмасынын Бағдад вә Вашингтон арасында әлдә олунмуш разылашмалардакы вахт ҹәдвәлинә уЈғун давам етдиЈини билдириб.
Онун сөзләринә ҝөрә, Ираг һөкумәтинин Күрдүстан Фәһлә ПартиЈасынын (ПКК) бәзи тәрәфләри илә мүәЈЈән мәсәләләр үзрә разылыға ҝәлмәси дә Анкаранын Ирагын шималындакы һәрби мүдахиләсинә сон гоЈмаг истигамәтиндә просесә башламасына сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz