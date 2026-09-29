Бәшәр Һүгугларынын Јарамазлығынын Сирри \ Ганунверәнин өзү мәнфәәт тәләб тәрәфдирсә...

Әһли БеЈт (әлеЈһимус сәлам) БеЈнәлхалг Хәбәр АҝентлиЈи – АБНА: Инсан һәЈаты маһиЈЈәт етибарилә иҹтимаи һәЈатдыр. Инсанлар бирликдә Јашамагла даһа Јүксәк мәгсәдләрә доғру ирәлиләЈә билирләр. Лакин иҹтимаи һәЈат өз мүсбәт тәрәфләри илә Јанашы, мүхтәлиф проблемләрә дә сәбәб олур. Фәрдләрин марагларынын тоггушмасы, мүнагишәләр вә гаршыдурмалар ҹәмиЈЈәтдә низамлаЈыҹы ганунлара еһтиЈаҹ Јарадыр.
ҸәмиЈЈәтин инкишаф едә билмәси үчүн һәр бир шәхсин һүгуг вә вәзифәләри, мәсулиЈЈәтләри вә диҝәр инсанларла мүнасибәтләринин чәрчивәси мүәЈЈән едилмәлидир. Бу бахымдан сосиал ганунларын һазырланмасы вә иҹтимаи һүгугларын тәнзимләнмәси зәрури һесаб олунур.
Мәгаләдә әсас суал белә гоЈулур: Бу ганунлары ким һазырламалыдыр — инсан, Јохса инсанын Јараданы?
Идеал ганунверән һансы хүсусиЈЈәтләрә малик олмалыдыр?
Мәгаләдә билдирилир ки, мүкәммәл вә ән лаЈигли гануну һазырлаЈа биләҹәк ганунверән бир сыра әсас хүсусиЈЈәтләрә малик олмалыдыр.
Биринҹиси, ганунверән инсаны һәртәрәфли танымалыдыр. Онун бәдән вә руһунун бүтүн хүсусиЈЈәтләрини, һиссләрини, инстинктләрини, истәкләрини, арзуларыны, фитрәтини вә дүшүнҹә габилиЈЈәтини билмәли, инсанларын бир-бири илә мүнасибәтләринә тәсир едән амилләри там шәкилдә әһатә етмәлидир.
Икинҹиси, ганунверән кечмиш вә ҝәләҹәк һаггында там мәлумата саһиб олмалыдыр. Чүнки бу ҝүнүн проблемләринин көкләрини кечмишдә ахтармадан онлары һәлл етмәк мүмкүн деЈил. ЕЈни заманда бу ҝүн гәбул едилән ганунун ҝәләҹәкдә ҹәмиЈЈәтә һансы нәтиҹәләри верәҹәЈини дә әввәлҹәдән гиЈмәтләндирмәк лазымдыр.
Үчүнҹүсү, ганунверәнин там елмә малик олмасы ваҹибдир. Беләликлә, ҹәмиЈЈәтдә вә фәрдләрдә мөвҹуд олан потенсиал имканлар үзә чыхарыла вә мүмкүн олан ән аз зәрәрлә ҹәмиЈЈәт үчүн максимум фаЈда тәмин едилә биләр.
Дөрдүнҹүсү, ганунлар реал вә практик олмалы, онларын һәЈата кечирилмәси үчүн кифаЈәт гәдәр тәминат мөвҹуд олмалыдыр. ЕЈни заманда ганунлар инсанларын анлаЈа биләҹәЈи шәкилдә һазырланмалы, һәддиндән артыг мүрәккәб вә анлашылмаз олмамалыдыр.
Бешинҹиси, һәгиги ганунверән сәһв, ҝүнаһ вә Јанлышлыгдан узаг олмалыдыр. Бунунла Јанашы, ганунун тәтбиг едиләҹәЈи инсанлара гаршы мәрһәмәтли вә гаЈғыкеш, еЈни заманда ирадәли олмалы вә һеч бир ҝүҹдән чәкинмәмәлидир.
Алтынҹысы, ганунверәнин ҹәмиЈЈәтдә шәхси марағы олмамалыдыр. Чүнки шәхси вә груп мараглары ганунверәнин дүшүнҹәсинә тәсир ҝөстәрә биләр. Инсан өз шәхси марагларынын шүурлу тәсириндән узаг дурмаға чалышса белә, онларын шүуралты тәсириндән тамамилә ЈаЈынмаЈа биләр.
“Әсас проблем шәхси вә груп марагларыдыр”
Мәгаләдә вурғуланыр ки, мүасир дүнЈада гаршыдурмаларын вә ганлы мүнагишәләрин сәбәбләриндән бири мүхтәлиф ҹәмиЈЈәтләрдә гәбул едилән ганунларын бәзән һәмин ҹәмиЈЈәтләрин, групларын вә Ја өлкәләрин мараглары әсасында формалашдырылмасыдыр.
Мүәллифин Јанашмасына ҝөрә, шәхси вә груп мараглары, егоизм вә дар дүшүнҹә ганунвериҹилиЈә тәсир ҝөстәрдикдә ҹәмиЈЈәтдәки зиддиЈЈәтләрин даһа да дәринләшмәси мүмкүндүр.
Мәгаләдә белә бир суал гоЈулур: Инсанын геЈд олунан алты хүсусиЈЈәтин һамысына еЈни вахтда малик олмасы мүмкүндүрмү?
Мәгаләнин нәтиҹәси: “Ән камил ганун Илаһи Ганундур”
Мәгаләдә бу хүсусиЈЈәтләрин Јалныз Аллаһда там шәкилдә мөвҹуд олдуғу билдирилир.
ЈанашмаЈа әсасән, инсаны Јарадан вә онун бүтүн варлығынын сирләриндән хәбәрдар олан Аллаһ инсанын кечмишини вә ҝәләҹәЈини билир, һәр бир һадисәнин сәбәбләриндән вә нәтиҹәләриндән аҝаһдыр. Илаһи варлыгда сәһв, унутганлыг вә Јанлышлыг олмадығы, һәмчинин Аллаһын һеч кимә вә һеч нәЈә еһтиЈаҹы олмадығы вурғуланыр.
Мәгаләнин мүәллифинин ҝәлдиЈи нәтиҹәЈә ҝөрә, Аллаһын ганунундан башга бүтүн ганунлар мүәЈЈән мәнада нагис, илаһи һөкмдән башга һөкмләр исә етибарсыз вә нәтиҹәсиздир.
Мәнбә: АЈәтуллаһ Нәсир Мәкарим Ширазинин офисинин информасиЈа порталы.
Истинад: АЈәтуллаһ әл-үзма Нәсир Мәкарим Ширази, “ПеЈами-Гуран”, Дарүл-Күтүб әл-ИсламиЈЈә, Теһран, 1386 һ.ш., ҹилд 7, сәһ. 41.
Sizin rəyiniz