АБШ ишғалчы гүввәләри Бағдаддакы Викторија базасыны тамамилә тәрк етди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ираг Силаһлы Гүввәләринин Баш Команданынын Офисинин рәһбәри ҝенерал-лејтенант Әбдүләмир әш-Шәмәри билдириб ки, пајтахт Бағдадын гәрбиндә, бејнәлхалг һава лиманынын јахынлығында јерләшән “Викторија” һәрби базасы АБШ гүввәләриндән тамамилә бошалдылыб.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу аддым АБШ гүввәләринин Ирагдан чыхарылмасы просесинин бир һиссәсидир. Әш-Шәмәри билдириб ки, АБШ рәһбәрлијиндәки коалисијанын өлкәдән чыхмасындан сонра јарана биләҹәк һава имканлары бошлуғунун арадан галдырылмасы үчүн Ираг план һазырлајаҹаг.
О, һәмчинин вурғулајыб ки, 30 сентјабрдан сонра Ирагда һеч бир хариҹи дөјүш гүввәси вә ја һәрби база галмајаҹаг.
Синҹарын там нәзарәти Ираг гүввәләринә кечәҹәк
Әш-Шәмәри Бағдадда вердији ачыгламада Ираг гүввәләринин Нејнәва әјаләтиндә јерләшән Синҹар бөлҝәси үзәриндә там нәзарәти мөһкәмләндирәҹәјини билдириб.
О гејд едиб ки, АБШ рәһбәрлијиндәки коалисијанын чыхмасындан сонра һава имканларында јарана биләҹәк чатышмазлығын да компенсасија едилмәси нәзәрдә тутулур.
“Коалисијадан сонракы мәрһәләдә өлкәнин тәһлүкәсизлији вә сабитлији илә бағлы нараһатлыг јохдур”, – дејә о билдириб.
Әш-Шәмәринин сөзләринә ҝөрә, бәзи силаһлы групларла Ирагын сијаси рәһбәрлији арасында да данышыглар апарылыр. Мәгсәд бу групларын Халг Сәфәрбәрлик Гүввәләри (Һәшди Шәби) структуруна гошулмасы вә онларын һүгуги статусунун мүәјјәнләшдирилмәсини низама салмагдыр.
Хариҹи гүввәләрин Ирагдан чыхарылмасы просеси
АБШ вә диҝәр хариҹи гүввәләрин Бағдаддакы һәрби базалардан чыхарылмасы өтән илдән етибарән, 2024-ҹү илин сентјабрында елан олунан Ираг-АБШ разылашмасы чәрчивәсиндә башланыб.
Разылашмаја әсасән, АБШ рәһбәрлијиндәки коалисијанын Ирагдакы һәрби миссијасынын 2025-ҹи илин сентјабрынын сонуна гәдәр баша чатдырылмасы нәзәрдә тутулурду.
Бунунла белә, Ираг Һәрби Комитәси бу илин јанварында АБШ рәһбәрлијиндәки коалисијаја мәхсус бүтүн база вә һәрби мәркәзләрин бошалдылмасы просесинин тамамландығыны вә ики өлкә арасындакы мүнасибәтләрин икитәрәфли тәһлүкәсизлик әмәкдашлығы мәрһәләсинә кечдијини ачыгламышды.
Коалисијанын һәрби миссијасынын баша чатмасы исә Бағдаддакы бүтүн хариҹи гүввәләрин дәрһал өлкәдән чыхмасы демәк дејилди. НАТО да дахил олмагла бәзи хариҹи тәрәфләрлә әмәкдашлыг давам едирди.
НАТО март ајына гәдәр Ирагдакы фәалијјәтини давам етдириб. Даһа сонра бөлҝәдәки тәһлүкәсизлик вәзијјәти илә әлагәдар тәшкилат өз миссијасынын бүтүн әмәкдашларыны Бағдаддан Италијанын Неапол шәһәриндәки гәрарҝаһына көчүрүб.
Ираглы рәсми: “Викторија” илк дәфә тамамилә бошалдылыб
Ираг Дахили Ишләр Назирлијинин јүксәк вәзифәли рәсмиләриндән бири “Әл-Әрәби әл-Ҹәдид” гәзетинә билдириб ки, “Викторија” базасынын хариҹи, хүсусилә дә АБШ гүввәләриндән тамамилә бошалдылдығыны әминликлә демәк илк дәфә мүмкүндүр.
Онун сөзләринә ҝөрә, һәрбчиләрин бөјүк һиссәси, мүшавирләр, техники вә лоҝистик дәстәк груплары, еләҹә дә рабитә үзрә мүтәхәссисләр Ирагы тәрк едиб. Онларын әксәријјәти Күвејт үзәриндән диҝәр өлкәләрә ҝөндәрилиб.
Ираглы рәсми әлавә едиб ки, өлкә һакимијјәти әввәлләр хариҹи гүввәләрин нәзарәтиндә олан әрази вә објектләри мәрһәләли шәкилдә тәһвил алыр.
Һазырда исә диггәт АБШ сәфирлијинин дахилиндә галан һәрби һејәт групларынын фәалијјәтинә сон гојулмасына јөнәлиб.
“Викторија” – АБШ-ын Ирагдакы ән бөјүк һәрби комплекси
Бағдадын гәрбиндә, бејнәлхалг һава лиманынын јахынлығында јерләшән “Викторија” базасы АБШ-ын 2003-ҹү илдә Ирага мүдахиләсиндән сонра өлкәдәки ән бөјүк Америка һәрби комплексинә чеврилмишди.
База АБШ вә бејнәлхалг коалисија гүввәләринин әсас команданлыг вә идарәетмә мәркәзләриндән бири олмагла јанашы, Ирагын ән мөһкәмләндирилмиш һәрби објектләри сырасында јер алырды.
Тәхминән 40 квадраткилометр әразини әһатә едән комплексдә 12 әсас бина, һеликоптер мејданчалары вә “C-RAM” һава һүҹумундан мүдафиә системи јерләширди.
“Викторија”нын стратежи әһәмијјәти јалныз АБШ һәрбчиләринин бурада јерләшмәси илә мәһдудлашмырды. Комплексдә әмәлијјатларын дәстәкләнмәси, һәрби вә тәһлүкәсизлик миссијаларынын идарә олунмасы, лоҝистик вә кәшфијјат фәалијјәтләри үчүн мәркәзләр, еләҹә дә идарәетмә мәнтәгәләри, техника вә сурсат анбарлары вә кәшфијјат мәлуматларынын тәһлили отаглары фәалијјәт ҝөстәрирди.
Sizin rəyiniz