Ҝенерал-мајор Сәфәви: Јени мүһарибә башласа, дүшмәнә гаршы јени ҹәбһә ачылаҹаг

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Силаһлы Гүввәләринин Али Баш Команданынын баш көмәкчиси вә баш мәсләһәтчиси ҝенерал-мајор Сејјид Јәһја Рәһим Сәфәви билдириб ки, Һөрмүз боғазынын ағыллы шәкилдә идарә олунмасы вә Бабүл-Мәндәб боғазынын мүһарибә сәһнәсинә әлавә едилмәси һәрби вәзијјәти дәјишдирә биләр. О вурғулајыб ки, АБШ јенидән мүһарибәјә башлајаҹағы тәгдирдә она гаршы јени ҹәбһә ачылаҹаг.
Ҝенерал-мајор Рәһим Сәфәви бу фикирләри Базар ертәси Иранын Планлашдырма вә Бүдҹә Тәшкилатында кечирилән Мүгәддәс Мүдафиә Һәфтәсинә һәср олунмуш мәрасимдә сәсләндириб.
О, сәккизиллик Иран-Ираг мүһарибәсиндә, һәмчинин сонракы 12 вә 40 ҝүнлүк мүһарибәләрдә һәлак оланларын хатирәсини јад едәрәк билдириб ки, Иран дүшмән гаршысында мүгавимәт ҝөстәрмәклә өлкәсини мүдафиә едир вә нәтиҹәдә давамлы инкишаф вә тәрәггијә наил олаҹаг.
“Ираг Бә`с режими әсас мәгсәдләринә чата билмәди”
Рәһим Сәфәви сәккизиллик мүһарибә дөврүндә АБШ, Авропа, кечмиш Совет Иттифагы вә реҝион өлкәләринин Сәддам Һүсејн режимини дәстәкләдијини билдириб.
Онун сөзләринә ҝөрә, Бағдад режими Ислам Республикасыны девирмәк вә Әрвәндруд үзәриндә нәзарәти әлә кечирмәк истәјирди, лакин бу мәгсәдләрин һеч биринә наил ола билмәди.
Ҝенерал Сәфәви гејд едиб ки, Иран-Ираг мүһарибәси заманы әрәб өлкәләри Сәддам Һүсејнә 85 милјард доллар јардым ҝөстәриб, һәмчинин она лоҝистика, силаһ-сурсат вә малијјә бахымындан ҝениш дәстәк верибләр. Онун сөзләринә ҝөрә, Ирана гаршы бир сыра шәһәрләрин ишғалы илә нәтиҹәләнән гуру һүҹумлары һәјата кечирилсә дә, Иранын кечирдији әмәлијјатлар нәтиҹәсиндә һәмин шәһәрләр сонрадан азад едилиб.
АБШ-ын реҝиондакы һәрби базаларына зәрбәләр
Иран Силаһлы Гүввәләринин Али Баш Команданынын баш мәсләһәтчиси сон мүһарибәдә АБШ-ын реҝиондакы һәрби базаларына ҹидди зәрбәләр ендирилдијини билдириб.
Рәһим Сәфәвинин сөзләринә ҝөрә, Гәтәр, Күвејт вә Бәһрејндә јерләшән АБШ һәрби базаларынын бир һиссәси Иранын ракет һүҹумлары нәтиҹәсиндә мәһв едилиб вә ја ҹидди зәрәр ҝөрүб.
О, мүасир мүһарибәләрин технолоҝијаја әсасландығыны гејд едәрәк билдириб ки, сон гаршыдурмада АБШ Ираны һава гүввәләри вә “Tomahawk” ракетләри илә һәдәфә алыб, Иран исә ракет зәрбәләри илә АБШ-ын һәрби базаларыны вуруб.
“АБШ вә Исраил мәгсәдләринә чата билмәди”
Рәһим Сәфәви иддиа едиб ки, Доналд Трамп вә Бенјамин Нетанјаһу Ирана һүҹум етмәклә Ислам Республикасынын сијаси системини девирмәк, мүгавимәт ҹәбһәсини мәһв етмәк, Гәрби Асијаја нәзарәти әлә кечирмәк, Һөрмүз боғазыны вә нефт ахыныны нәзарәтдә сахламаг мәгсәди ҝүдүрдүләр.
О билдириб ки, бу мәгсәдләрин һеч бири һәјата кечирилмәјиб вә Иран онларын планларыны позуб.
Рәһим Сәфәви һәмчинин билдириб ки, АБШ-ын Гәрби Асијадакы һәрби әмәлијјатларынын идарә едилмәсиндә АБШ Мәркәзи Команданлығы (CENTCOM) әсас рол ојнајыр.
Онун сөзләринә ҝөрә, CENTCOM әввәлҹә Гәтәрдә јерләшиб, даһа сонра Иорданијаја көчүрүлүб вә һазырда ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндә фәалијјәт ҝөстәрир.
“Иран мүһарибәдә галиб ҝәлди”
Ҝенерал-мајор Рәһим Сәфәви Иранын мүгавимәт стратеҝијасы вә һүҹум характерли һәрби стратеҝијасы илә мүһарибәдә галиб ҝәлдијини билдириб.
О, Исраилин “Бөјүк Гәрби Асија” планынын уғурсузлуға дүчар олдуғуну иддиа едәрәк реҝионун ҝәләҹәк тәһлүкәсизлик дүзәнинин Иран вә диҝәр реҝионал өлкәләрин иштиракы илә формалашаҹағыны сөјләјиб.
Рәһим Сәфәви һәмчинин АБШ вә Исраилин пејк мәлуматларыны бир-бири илә пајлашдығыны вә Иран рәсмиләринә гаршы әмәлијјатларда сүни интеллектдән вә ҹасус шәбәкәләриндән истифадә етдијини билдириб.
Медиа мүһарибәси вә информасија ҹәбһәси
Иранлы ҝенерал сон гаршыдурманын медиа өлчүсүнүн дә ҝениш олдуғуну гејд едиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, АБШ-а бағлы фарсдилли медиа гурумлары вә сосиал шәбәкәләр Ирана гаршы тәблиғатда әввәлки дөврләрлә мүгајисәдә даһа бөјүк рол ојнајыб. Рәһим Сәфәви билдириб ки, бу медиа васитәләри Ираны тәҹавүзкар кими тәгдим етмәјә чалышыблар.
О, Иран медиасынын, о ҹүмләдән дөвләт телевизијасы вә Мүдафиә Хәбәрләри Аҝентлијинин Иранын мөвгејини дүнјаја чатдырдығыны вә хариҹдә јашајан иранлыларын, еләҹә дә дүнја иҹтимаијјәтинин диггәтини Иранын мөвгејинә јөнәлтдијини билдириб.
“Иран халгы мејданда галды”
Рәһим Сәфәви сәккизиллик мүһарибәдә тәхминән ики милјон иранлынын иштирак етдијини хатырладараг билдириб ки, сон мүһарибә заманы да Иран халгы өлкәнин мүстәгиллији вә милли ләјагәтинин мүдафиәси үчүн мејданда олуб.
Онун сөзләринә ҝөрә, АБШ тәрәфи иранлыларын күчәләрә чыхараг етираз едәҹәјини дүшүнүрдү, лакин Иран халгы бунун әвәзинә өлкәнин мүдафиәси үчүн сәфәрбәр олду.
О, һәмчинин һөкумәтин јанаҹаг вә әрзаг тәминатынын идарә едилмәсиндә мүһүм рол ојнадығыны вә бунун мүһарибә шәраитиндә өлкәдә сабитлијин горунмасына көмәк етдијини гејд едиб.
“Јени мүһарибә башласа, јени ҹәбһә ачылаҹаг”
Рәһим Сәфәви Иран үчүн нәглијјат вә игтисади дәһлизләрин әһәмијјәтинә дә тохунуб.
О билдириб ки, Чабаһар, Астара вә Рәшт дәһлизләри, еләҹә дә Шәрг-Гәрб дәһлизи јахын ҝәләҹәкдә фәаллашдырылаҹаг.
Иранлы ҝенерал әлавә едиб ки, Һөрмүз боғазынын стратежи вә ағыллы шәкилдә идарә олунмасы илә јанашы, Бабүл-Мәндәб боғазынын да мүһарибә һесабламаларына дахил олмасы гаршыдурманын характерини дәјишә биләр.
О, АБШ-ын јенидән мүһарибәјә башламасы һалында она гаршы јени ҹәбһәнин ачылаҹағыны билдириб.
Рәһим Сәфәви һәмчинин Иранын сон мүһарибәдә һеч бир мүлки објекти һәдәфә алмадығыны, јалныз АБШ-ын һәрби базаларынын вурулдуғуну иддиа едиб.
Сонда о, әрәб өлкәләринә мүраҹиәт едәрәк Иранын гоншу өлкәләрлә достлуг вә әмәкдашлыға һазыр олдуғуну билдириб:
“Биз онлара достлуг әлимизи узатмышыг. АБШ артыг реҝиона гајытмајаҹаг. Биз гаршылыглы әмәкдашлыг јолу илә мәсәләләри һәлл едә биләрик.”
Sizin rəyiniz