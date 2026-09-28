СЕПАҺ-ын Сејид Һәсән Нәсруллаһын икинҹи илдөнүмү илә бағлы бәјанаты — “Мүгавимәтин Сејјиди Јашајыр”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу (СЕПАҺ) Һизбуллаһын баш катиби Сејид Һәсән Нәсруллаһын шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә бәјанат јајыб.
СЕПАҺ бәјанатында билдириб ки, дүшмәнин дүшүнҹә вә нијјәтинин әксинә олараг, Сејид Һәсән Нәсруллаһын ганы сөнмәјиб вә мүгавимәт ҹәбһәсиндә ҝүҹ вә инкишаф мәнбәјинә чеврилиб.
Бәјанатда дејилир: “Ики ил әввәл баш вермиш һәмин ганлы вә террорчу ҹинајәтдән ики ил кечир. Һәмин ҝүн сионист режимин ҹинајәткар әли мүгавимәтин рәһбәри, азадлыг ҹарчысы, һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Сејид Һәсән Нәсруллаһы, хүсусилә дә Ливанын Ислам мүгавимәти вә Һизбуллаһын өн ҹәбһәсиндән алды. Лакин дүшмәнин дүшүнҹәсинин вә шејтани нијјәтинин әксинә олараг, онун пак ганынын парылтысы сөнмәди, әксинә, мүгавимәтин бәдәниндә ҝүҹ вә инкишафла гајнајан бир чешмәјә чеврилди вә әбәдиләшди.”
СЕПАҺ бәјанатында Сејид Һәсән Нәсруллаһын јалныз бир рәһбәр олмадығы, һәмчинин “мүасир мүгавимәтин стратежи мемары, мејдан вә дипломатија стратеги, бөлҝәнин мүгавимәт ҝөстәрән халглары арасында гырылмаз әлагәнин ҹанлы символу” олдуғу билдирилиб.
Бәјанатда онун мүгавимәт анлајышыны бир тактика сәвијјәсиндән дүшүнҹә, кимлик вә сивилизасија системинә јүксәлтдији иддиа олунуб.
СЕПАҺ-ын ачыгламасына ҝөрә, Нәсруллаһ мүгавимәтин јалныз бир реаксија дејил, стратежи сечим вә ләјагәтли һәјат тәрзи олдуғуну нүмајиш етдириб.
Бәјанатда һәмчинин билдирилир ки, Сејид Һәсән Нәсруллаһын тәсири Ливан вә Фәләстиндән башлајараг Јәмән, Ираг, Сурија вә даһа ҝениш бөлҝәјә јајылыб.
СЕПАҺ гејд едиб ки, Нәсруллаһ мүгавимәти ваһид ҹәбһә һесаб едирди вә бу ҹәбһәнин һәр һансы нөгтәсиндә әлдә олунан гәләбәни бүтүн мүгавимәт ҹәбһәсинин гәләбәси кими гијмәтләндирирди.
Бәјанатда онун Һизбуллаһын рәһбәрлијиндә олдуғу дөвр “Ливан тарихинин ән парлаг вә шәрәфли мәрһәләләриндән бири” кими тәгдим олунуб вә Нәсруллаһын мүгавимәти реҝионал сијаси ҝүндәмин мәркәзинә ҝәтирдији билдирилиб.
СЕПАҺ-ын бәјанатында һәмчинин Нәсруллаһын рәһбәрлији дөврүндә Исраилә гаршы чәкиндирмә балансынын јарадылдығы вә Исраилин “мәғлубедилмәзлији әфсанәсинин” дағылдығы иддиа едилир.
Бәјанатын давамында СЕПАҺ билдириб ки, Сејид Һәсән Нәсруллаһын јолу Һизбуллаһын вә Ливанын Ислам мүгавимәтинин дөјүшчүләри тәрәфиндән онун вариси Шејх Нәим Гасим рәһбәрлији алтында давам етдириләҹәк.
СЕПАҺ һәмчинин бөлҝәдәки мүгавимәт ҹәбһәсинин, хүсусилә Иранла Исраил арасында баш верән 12 вә 40 ҝүнлүк мүһарибәләрдән сонра, “һеҝемонлуға вә ишғала гаршы мүбаризәнин, иззәт вә азадлығын символу” олдуғуну билдириб.
Бәјанатын сонунда СЕПАҺ мүгавимәт ҹәбһәсинә дәстәк вермәји, мәзлумларын һүгугларыны мүдафиә етмәји вә Гүдсүн там азадлығына гәдәр мүбаризәни өзүнүн “әбәди, милли вә инсани миссијасы” адландырыб.
СЕПАҺ бәјан едиб ки, Иран Силаһлы Гүввәләри Али Баш Команданын рәһбәрлији вә Иран халгынын дәстәји илә АБШ вә Исраилин планларынын һәјата кечмәсинә имкан вермәјәҹәк вә “Ислам дөјүшчүләри ҝәләҹәјин тарихини јазмаға давам едәҹәкләр”.
Sizin rəyiniz