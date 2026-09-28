СЕЈЈИД ҺӘСӘН НӘСРУЛЛАҺЫН СОН СӨЗҮ
ВИДЕО | “Шәһадәтдә ҝөрүшмәк үмиди илә...” — Сејид Һәсән Нәсруллаһын сон ҝөрүшә чеврилән сөзләри
28 sentyabr 2026 - 20:19
Xəbər kodu: 1871192
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “Шәһадәтдә ҝөрүшмәк үмиди илә...” — Сејид Һәсән Нәсруллаһын бир заманлар дилә ҝәтирдији бу ифадәнин илләр сонра онун сон ҝөрүшүнүн вә һәјатынын сон фәслинин символуна чевриләҹәјини һәмин ҝүн һеч ким билмирди. Узун илләр шәһадәтдән һәсрәтлә дејил, әминликлә данышан бу шәхс нәһајәт, өзү һаггында сөјләдији вә арзуладығы агибәтә чатды. Бу ҝөрүш онун јолунун сону дејил, шәһадәти һәјатынын әсас мәгсәди һесаб едән бир инсанын һәјатынын сон сәһифәси олду. АБНА-нын һазырладығы видеода Шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһын Шәһадәт вә Мүгавимәт барәдә фикирләри, онун һәјат јолу вә сон ҝүнләри хатырланыр.
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