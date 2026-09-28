Авропа Иттифагындан енержи гијмәтләри бөһраны илә бағлы хәбәрдарлыг \ Гышдан әввәл истеһлакын азалдылмасы чағырышы

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Авропа Иттифагынын енержи комиссары Дан Јорҝенсен енержи тәҹһизатында јаранан позунтулар сәбәбиндән Авропанын енержи гијмәтләри илә бағлы бөһранла үзләшдијини билдириб.
Реутерс-ин әлдә етдији мәктуба ҝөрә, Јорҝенсен АИ үзв дөвләтләринин енержи назирләриндән гаршыдакы гыш ајларына һазырлығы ҝүҹләндирмәји истәјиб.
О, мәктубунда Авропанын һазырда “тәҹһизат бөһраны илә әлагәли гијмәт бөһраны” илә үзләшдијини гејд едиб.
Газ тәҹһизатына һазырлыг
Јорҝенсен билдириб ки, АИ 2021-ҹи илин гышына нисбәтән, Русијанын Авропаја газ тәдарүкүнү азалтдығы дөврлә мүгајисәдә, һазырда даһа һазырлыглыдыр.
Бунунла белә, о, Авропа һөкумәтләринин гаршыдакы ајлар үчүн һазырлыг сәвијјәсини артырмалы олдуғуну вурғулајыб.
АИ енержи комиссары үзв өлкәләрдән газ анбарларына газ вурулмасыны давам етдирмәк вә ја газ вә електрик енержисинә тәләбаты азалтмаг үчүн мүмкүн тәдбирләри нәзәрдән кечирмәләрини истәјиб.
Мәктуб јени мәҹбури енержи гәнаәти програмынын елан едилмәси демәк дејил. Сөһбәт мөвҹуд тәдбирләрин давам етдирилмәси вә әлавә имканларын арашдырылмасындан ҝедир.
Авропанын гыша һазырлығы
Авропа Комиссијасы сентјабрын 3-дә билдирмишди ки, газ анбарларында еһтијатларын әввәлки илләрлә мүгајисәдә даһа ашағы олмасына бахмајараг, һазырда газ тәҹһизаты үчүн тәҹили тәһлүкә мөвҹуд дејил.
Комиссија тәҹһизат позунтуларына гаршы дајаныглылығын артмасыны енержи мәнбәләринин шахәләндирилмәси, мајеләшдирилмиш тәбии газын (ЛНҜ) идхал имканларынын ҝенишләндирилмәси вә газ тәләбатынын азалмасы илә әлагәләндириб.
Бунунла белә, Авропа Комиссијасы гијмәтләрин Иран мүһарибәси фонунда дәјишкән олараг галдығыны да вурғулајыб.
Газ еһтијатларынын долдурулмасы өһдәлији
АИ гајдаларына әсасән, мүвафиг өлкәләр газ анбарларынын тутумунун 90 фаизинә бәрабәр сәвијјәдә еһтијат јаратмалыдырлар.
Бунунла белә, гајдалар өлкәләрә бу һәдәфә октјабрын 1-дән декабрын 1-дәк мүхтәлиф вахтларда чатмаға имкан верир.
Өлкәләр газ еһтијатларынын долдурулмасында чәтинликлә үзләшдикләри һалда исә гијмәтләрә әлавә тәзјиг јаранмасынын гаршысыны алмаг үчүн мүәјјән чевиклик механизмләриндән истифадә едә биләрләр.
ЛНҜ-дән асылылығын артмасы
Авропа Комиссијасынын мәлуматына ҝөрә, Авропанын мајеләшдирилмиш тәбии газа артан асылылығы глобал газ базарындакы дәјишикликләрин Авропаја тәсирини ҝүҹләндириб.
ЛНҜ-нин АИ-нин газ идхалындакы пајы 2021-ҹи илдә 20 фаиз олдуғу һалда, 2025-ҹи илдә 45 фаизә јүксәлиб.
Ејни дөврдә Русија газынын Авропанын газ идхалындакы пајы 45 фаиздән 12 фаизә ениб.
Беләликлә, Авропанын Русија газындан асылылығы азалса да, глобал ЛНҜ базарындакы гијмәт вә тәҹһизат дәјишикликләринә һәссаслығы артыб.
Sizin rəyiniz