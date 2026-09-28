ӘҺЛИ-БЕЈТИН (әлејһимус-сәлам) КӘРАМӘТЛИ ХАНЫМЫНА ОЛАН ЕҺТИРАМ
Видео | Фарс Көрфәзи өлкәләринин Шиәләри Ханым Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминдә әзадарлыг етдиләр
28 sentyabr 2026 - 17:42
Xəbər kodu: 1871149
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Фарс Көрфәзи әтрафындакы әрәб өлкәләриндән олан Шиәләр Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә мүгәддәс Гум шәһәриндә јерләшән Һәзрәти Ханым Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүбарәк һәрәминә ҝәләрәк матәм мәрасиминдә иштирак едиб вә о Һәзрәтә еһтирамларыны билдирибләр. Онлар Ханым Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс зијарәтҝаһында кечирилән әзадарлыг мәрасимләринә гатылыблар.
Sizin rəyiniz