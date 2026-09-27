“Wall Street Journal”: Трамп Иранын тәклифини рәдд едиб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Һөрмүз боғазынын јенидән ачылмасы вә реҝиондакы гаршыдурмаларын дајандырылмасы мәгсәдилә дипломатик тәклиф тәгдим етдикдән сонра АБШ-ын рәсми ҹавабыны ҝөзләјир.
Реутерс-ин мәлуматына ҝөрә, Иран рәсмиләринин билдирдији бу тәклиф Гәтәрли васитәчиләр васитәсилә Вашингтона чатдырылыб.
Тәклифә әсасән, једди ҝүн әрзиндә гаршыдурмаларын дајандырылмасы вә Һөрмүз боғазынын ачылмасы мүмкүн ола биләр.
Реутерс “Wall Street Journal”а истинадән хәбәр верир ки, АБШ Президенти Доналд Трамп бу тәклифә шәхси мүзакирәләр заманы шүбһә илә јанашыб вә Иранын Вашингтонун тәләбләрини гәбул едиб-етмәјәҹәјинә даир нараһатлығыны ифадә едиб.
Мәлумата ҝөрә, Трамп әмәкдашларына Иранла бағлы һүҹумларын АБШ-да кечириләҹәк аралыг сечкиләрдән сонра јенидән башлаја биләҹәјини дејиб.
Иранын мөвгеји
Иранын хариҹи ишләр назири Аббас Әрагчи билдириб ки, АБШ-ын разылашма әлдә етмәк вә Һөрмүз боғазыны ачмаг мәсәләсиндә ҹидди ирадәси оларса, тәклифин иҹрасы үчүн һазырлыглар мүмкүндүр.
Онун сөзләринә ҝөрә, белә бир разылашманын һәјата кечирилмәси тәрәфләрин разылашдығы диҝәр мәсәләләр үзрә даһа ҝениш данышыгларын башланғыҹы ола биләр.
Әрагчи һәмчинин билдириб ки, тәклиф Ливан да дахил олмагла мүхтәлиф ҹәбһәләрдә гаршыдурмаларын дајандырылмасыны нәзәрдә тутур.
Иран Президенти Мәсуд Пезешкиан исә CBS телеканалына мүсаһибәсиндә Теһранын нүвә програмы вә диҝәр мәсәләләр үзрә данышыглара һазыр олдуғуну билдириб.
Пезешкиан ејни заманда Иранын “мәҹбуријјәт вә зор тәтбигини” гәбул етмәјәҹәјини вурғулајыб.
О билдириб ки, Иран мүһарибә истәмир, лакин тәзјиг, тәһдид вә һүҹумлар гаршысында өзүнү мүдафиә едәҹәк.
Sizin rəyiniz