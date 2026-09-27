Америкалы активист: Латын Америкасында мүсәлманлар евләриндән Ислам иҹмалары јаратмаг үчүн истифадә едә биләрләр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Америкалы Ислам тәблиғатчысы вә тәдгигатчы Уесли Леброн Латын Америкасында мүсәлман иҹмаларынын инкишафы үчүн јалныз бөјүк мәсҹидләрин тикинтисинә диггәт јетирмәк әвәзинә, шәхси евләрин намаз, тәһсил вә иҹтимаи фәалијјәтләр үчүн истифадә едилмәсини тәклиф едиб.
Леброн “Тһе Пуерто Риҹан Ымам” адлы ЈоуТубе каналынын подкастында чыхышы заманы билдириб ки, Латын Америкасында мүсәлман иҹмаларынын инкишаф етдирилмәсинин јолларындан бири шәхси евләри инсанларын бир араја ҝәлдији мәканлара чевирмәкдир.
Онун сөзләринә ҝөрә, Мәсҹидин мөвҹудлуғундан даһа ваҹиб мәсәлә мүхтәлиф әразиләрдә инсанлар арасында әлагәләрин јарадылмасы вә сосиал бағларын мөһкәмләндирилмәсидир.
Мәркәзи Америкадакы мүсәлман иҹмаларынын тәҹрүбәси
Леброн Һондурас, Никарагуа вә Еквадор кими өлкәләрдә бәзи Мүсәлманларын дини вә сосиал фәалијјәтләринә шәхси евләрдә башладыгларыны билдириб.
О, Һондурасда бир Мүсәлман Иҹмасынын нүмунәсини гејд едәрәк билдириб ки, бәзи инсанларын јашадығы әразијә ән јахын Мәсҹид узагда јерләшир. Буна ҝөрә дә иҹма үзвләриндән биринин еви намаз вә дини топлантылар үчүн истифадә олунмаға башлајыб.
Лебронун сөзләринә ҝөрә, һәмин евләрдән бири кичик Мәсҹид вә ја намазҝаһ кими тәшкил олунуб вә аиләләр вә иҹма үзвләри бурада бир араја ҝәлибләр.
О, Никарагуада да охшар нүмунәнин олдуғуну билдириб. Бурада бир Мүсәлман евинин гонаг отағыны намаз үчүн истифадәјә вериб. Иштиракчыларын сајы артдыгдан сонра иҹма даһа бөјүк мәкан тапмаға чалышыб.
Шәхси евләрдән Ислам Мәркәзләринә гәдәр
Леброн гејд едиб ки, Мүсәлман Иҹмаларынын тәҹрүбәси дини вә сосиал мәркәзләрин кичик топлантылардан башлајараг тәдриҹән формалаша биләҹәјини ҝөстәрир.
Онун фикринҹә, иҹманын үзвләринин сајы артдыгдан сонра даһа бөјүк мәканын иҹарәјә ҝөтүрүлмәси вә ја алынмасы мүмкүн олур.
О, Еквадорда Шејх Јәһја Сукионун евинин биринҹи мәртәбәсини Мәсҹидә чевирмәсини дә нүмунә кими ҝөстәриб.
Уесли Леброн чыхышында мүсәлманлар арасында сосиал әлагәләрин јарадылмасынын әһәмијјәтини вурғулајыб вә кичик иҹмаларын формалашдырылмасы, јерли имканлардан истифадә вә сосиал бағларын ҝүҹләндирилмәсини Латын Америкасында Ислам иҹмаларынын инкишафынын әсас јолларындан бири кими тәгдим едиб.
Sizin rəyiniz