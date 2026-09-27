Испанијанын Ллеида шәһәриндә иҹтимаи јерләрдә бурга вә нигаб тахмаг гадаған едилди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Испанијанын Каталонија бөлҝәсиндә јерләшән Ллеида шәһәриндә иҹтимаи јерләрин әксәријјәтиндә үзү там өртмәјә гадаға гојулуб. Јени гајданын бурга вә нигабдан истифадә едән мүсәлман гадынлара да шамил олунаҹағы билдирилир.
“Әл-Әрәби әл-Ҹәдид”ин мәлуматына ҝөрә, Франса, Португалија вә Белчика кими бәзи Авропа өлкәләриндән фәргли олараг, Испанијада индијәдәк бу ҝејимләрин истифадәсини өлкә сәвијјәсиндә тамамилә гадаған едән хүсуси ганун мөвҹуд олмајыб.
Ллеидада нигаб гадағасынын кечмиши
Тәхминән 150 мин әһалиси олан Ллеида шәһәри 2010-ҹу илдә бәзи иҹтимаи јерләрдә бүтүн үзү өртән нигабын истифадәсини гадаған етмишди.
Лакин Испанија Али Мәһкәмәси 2013-ҹү илдә бир Ислам ассосиасијасынын шикајәтиндән сонра бу гәрары ләғв етмишди. Мәһкәмә гадағанын дини азадлыгларла зиддијјәт тәшкил етдијини вә јерли һакимијјәт органларынын сәлаһијјәтләрини ашдығыны билдирмишди.
Ганунун һүгуги проблемләрин гаршысыны алмаг үчүн дәјишдирилмәси
Ллеида Шәһәр Шурасынын сон иҹласында шәһәр гајдаларына дәјишиклик 16 леһинә, 11 әлејһинә сәслә гәбул едилиб.
Јени дүзәлишдә иҹтимаи јерләрдә үзү тамамилә өртән әшја вә васитәләрдән истифадә гадаған едилир. Бунунла белә, ганун мәтниндә бирбаша “бурга” вә ја “нигаб” сөзләриндән истифадә олунмур.
Јени гајдаларда әсас һүгугларын һәјата кечирилмәси, ибадәт јерләри вә белә өртүнмәнин сосиал бахымдан гәбул едилдији мәканларла бағлы истисналар да нәзәрдә тутулуб.
Гајданы позан шәхсләр малијјә ҹәримәси илә үзләшә биләрләр.
Бурга вә нигаб арасындакы фәрг
Бурга башы вә бүтүн бәдәни өртән бүтөв ҝејимдир. Нигаб исә әсасән үзү өртүр вә адәтән ҝөзләрин ачыг галмасына имкан верир.
Гејри-ади сијаси коалисија
Ллеида шәһәр рәһбәрлијинин мәлуматына ҝөрә, дүзәлишин гәбул едилмәсиндә Каталонија Сосиалист Партијасы сағчы “Вох” партијасы вә Каталонија сепаратчысы “Жунтс” партијасы илә бирликдә чыхыш едиб.
Шәһәрин сосиалист мери Феликс Лароса гәрары мүдафиә едәрәк билдириб ки, бирҝәјашајыш гаршылыглы һөрмәт, гаршылыглы һөрмәт исә ганунлара риајәт етмәји тәләб едир.
Јени гәрарын гәбул едилмәси 2010-ҹу илдә гәбул едилмиш охшар гадағанын Испанија Али Мәһкәмәси тәрәфиндән дини азадлыглара зидд олдуғу вә јерли һакимијјәтин сәлаһијјәтләрини ашдығы үчүн ләғв едилмәсиндән сонра баш верир.
Sizin rəyiniz