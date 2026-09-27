Видео | 2015-ҹи илин Һәҹҹиндә Издиһам Фаҹиәси. Мина; Вәһј Торпағында Сағалмајан Јара

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Мина һәҹҹ мәрасимләринин әсас мәканларындан бири олмагла јанашы, 2015-ҹи ил сентјабрын 24-дә баш вермиш фаҹиә илә дә јадда галыб. Һәмин һадисә нәтиҹәсиндә Сәудијјә вәһһаби режиминин јалныш идарәчилији үҹбатындан сүни издиһам јаранараг 2431 зәввар гәтлә јетмиш, 437 нәфәр исә јараланмышдыр. Фаҹиәдән илләр кечмәсинә бахмајараг, бу һадисә јалныз ағыр вә кәдәрли бир һадисә кими дејил, һәм дә зәвварларын тәһлүкәсизлији, издиһамын идарә олунмасы вә һаҹыларын һәјатынын горунмасына ҝөрә мәсулијјәт мәсәләләри илә бағлы ҹидди суаллар доғуран һадисә кими хатырланыр. Мина фаҹиәси һәҹҹ мәрасимләри заманы зәвварларын тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси вә бөјүк инсан күтләләринин идарә олунмасы мәсәләсинин әһәмијјәтини бир даһа ҝүндәмә ҝәтириб.
27 sentyabr 2026 - 15:50
Xəbər kodu: 1870742
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz