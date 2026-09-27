Нәҹәф Елми Һөвзәсинин мүәллим вә тәләбәләри Иран учушларынын дајандырылмасына етираз едибләр

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ирагда Нәҹәф Елми Һөвзәсинин мүәллим вә тәләбәләри Иран учушларынын Ираг һава лиманларында дајандырылмасына етираз олараг аксија кечириб.
Аксија иштиракчылары Ираг һөкумәтиндән Иранла һава әлагәсинин бәрпасыны вә гәбул едилмиш гәрарын ләғв едилмәсини тәләб едибләр.
Ираг Алимләр Топлантысы да јајдығы бәјанатда Иран учушларынын Ираг һава лиманларында дајандырылмасы гәрарыны писләјиб вә гәрара јенидән бахылмасыны истәјиб.
Бәјанатда билдирилиб ки, реҝион халглары һеч вахт олмадығы гәдәр гардашлыг вә әмәкдашлыг әлагәләринин ҝүҹләндирилмәсинә еһтијаҹ дујдуғу бир вахтда хариҹи тәзјиг вә диктәләрдән узаг дајанмалыдыр.
Ираг Алимләр Топлантысы вурғулајыб ки, суверенлијә, тарихи мөвгејә вә мүгәддәс мәканлара малик олан Ирагын гәрарлары халгын марагларына вә милли ирадәјә әсасланмалыдыр.
Бәјанатда хүсусилә Иранла мүнасибәтләрә тохунулараг ики өлкә арасында дини, ҹоғрафи, тарихи вә гаршылыглы мараглара әсасланан әлагәләрин мөвҹуд олдуғу гејд едилиб.
Ираг Алимләр Топлантысы билдириб ки, Ислам Республикасынын хүсусилә терроризмлә мүбаризә дөврүндә чәтин ҝүнләрдә Ираг халгынын јанында олмасыны нәзәрә алмаг вә ики өлкә арасындакы мүнасибәтләри јахшы гоншулуг вә гаршылыглы мараглар әсасында, тәзјиг вә санксија сијасәтиндән узаг шәкилдә гурмаг лазымдыр.
Тәшкилат Ирагын мүвафиг дөвләт гурумларыны гәбул едилмиш гәрарлара јенидән бахмаға, Ирагын мүстәгиллијини вә гәрарвермә саһәсиндә суверенлијини горумаға чағырыб.
Бәјанатда вурғуланыб ки, Ирагын вә Ираг халгынын мараглары, еләҹә дә гоншу өлкәләрлә мүнасибәтләри истәнилән хариҹи тәзјигдән узаг шәкилдә горунмалыдыр.
Ираг һөкумәтинин Иран авиаширкәтләринин учушларына хидмәтин дајандырылмасы илә бағлы гәрарындан сонра Бағдад вә Бәсрә дә дахил олмагла бир нечә вилајәтдә Ираг вәтәндашлары етираз аксијалары кечирибләр.
Нүмајишчиләр һөкумәтин гәрарыны писләјәрәк ики өлкә арасында һава учушларынын јенидән бәрпа едилмәсини тәләб едибләр.
Sizin rəyiniz