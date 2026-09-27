Ираг һава лиманларынын Ирана гаршы санксијалардан кәнар тутулмасыны истәди

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ираг һөкумәти Иран авиаширкәтләринин реҝион өлкәләринин, о ҹүмләдән Ирагын һава лиманларына һәјата кечирдији учушларла бағлы АБШ тәрәфиндән ҝөрүлән тәдбирләрдән бәзи Ираг һава лиманларынын истисна едилмәси үчүн Вашингтонла бирбаша данышыглар апардығыны билдириб.
Ираг Баш назиринин Медиа Офисинин јајдығы бәјанатда гејд олунуб ки, данышыглар АБШ Малијјә Назирлијинин Иран авиаширкәтләринин реҝион өлкәләринин һава лиманларына учушлары илә бағлы һәјата кечирдији тәдбирләрдән сонра апарылыб.
Бәјанатда билдирилиб ки, Бағдад АБШ тәрәфи илә данышыгларда бәзи Ираг һава лиманларынын бу тәдбирләрдән кәнарлашдырылмасыны истәјиб.
Мәгсәд һуманитар мүлаһизәләри нәзәрә алмагла Иранла һава әлагәсинин јенидән бәрпа едилмәсинә имкан јаратмагдыр.
Ираг һөкумәти мүалиҹә, тәһсил вә дини зијарәтләрлә бағлы сәфәрләри, еләҹә дә мүлки әһалинин марагларыны Иранла учушларын бәрпасы үчүн әсас сәбәбләр сырасында ҝөстәриб.
Ираг Баш назиринин офиси Бағдадын реҝионда ҝәрҝинлијин азалдылмасы истигамәтиндә сәјләринә дә тохунараг билдириб ки, бөһранларын давам етмәси вәзијјәти даһа да мүрәккәбләшдирәҹәк.
Ираг һөкумәти бүтүн тәрәфләри мөвҹуд бөһран вә гаршыдурмалара сон гојаҹаг һәлл јолларынын тапылмасы үчүн диалог вә данышыглар јолуну сечмәјә, һәмчинин реҝион өлкәләринин вә халгларынын марагларыны нәзәрә алмаға чағырыб.
Sizin rəyiniz