Исламофоб тәһдидләрин артмасындан сонра Британија Мәсҹидләринин мүһафизәсинә 66 милјон фунт ајрыды

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “The Guardian” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Британија һөкумәти 2024-ҹү илдә Саутпорт һадисәсиндән сонра өлкәдә баш верән иғтишашларын ҝенишләнмәсинин ардынҹа мәсҹидләрин вә мүсәлман иҹмасы илә әлагәли мәркәзләрин тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси үчүн тәхминән 66 милјон фунт стерлинг фөвгәладә тәһлүкәсизлик бүдҹәси ајырыб.
Бу вәсаит дини мәканларын тәһлүкәсизлик тәһдидләриндән горунмасына јөнәлмиш һөкумәт програмларынын бир һиссәси кими тәгдим олунур.
“The Guardian”ын әлдә етдији мәлуматлара ҝөрә, сон илләрдә Мәсҹидләрин, Ислам мәктәбләринин вә Мүсәлман Иҹмасы илә әлагәли мәркәзләрин мүһафизәси үчүн ајрылан вәсаит әһәмијјәтли дәрәҹәдә артыб.
Бу мәбләғ 2016–2017-ҹи илләрдә тәхминән 73 мин фунт олдуғу һалда, 2022–2023-ҹү илләрдә 3 милјон фунта, 2024–2025-ҹи илләрдә 29 милјон фунта вә 2025–2026-ҹы илләрдә тәхминән 41 милјон фунта чатыб.
Һесабата ҝөрә, Саутпорт иғтишашларындан сонра ајрылан фөвгәладә вәсаитин әсас һиссәси мәсҹидләрә вә Ислам мәркәзләринә јөнәлдилиб.
Саутпорт һадисәсиндә һүҹум едән шәхсин кимлији барәдә јанлыш мәлуматларын јајылмасындан сонра бәзи мәсҹидләр вә сығынаҹаг ахтаранларла әлагәли мәркәзләр һүҹумларын вә етираз аксијаларынын һәдәфинә чеврилмишди.
Британија Мүсәлманлары Фондунун иҹрачы директору Акила Әһмәд бу рәгәмләрә мүнасибәт билдирәрәк тәһлүкәсизлик хәрҹләринин артмасынын өлкәдә мүсәлманлара гаршы дүшмәнчиликлә бағлы нараһатлыгларын артдығыны ҝөстәрдијини дејиб.
О вурғулајыб ки, мүсәлман иҹмасынын тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси хәрҹләрини азалтмаг үчүн јалныз тәһлүкәсизлик тәдбирләри кифајәт дејил вә мүсәлманлара гаршы нифрәтин көкләри илә дә мүбаризә апарылмалыдыр.
“The Guardian” Ислам мәркәзләринин үзләшдији тәһлүкәсизлик проблемләриндән дә нүмунәләр ҝәтириб. Гәзетин мәлуматына ҝөрә, Бирминҝемдә јерләшән “Ҹами” Ислам Мәркәзи сон ајларда бир нечә һүҹум, әмлакын дағыдылмасы вә исламофоб шүарларла гаршылашыб.
Мәркәзин мәсул шәхсләри тәһлүкәсизлији ҝүҹләндирмәк мәгсәдилә горујуҹу дарвазаларын гурашдырылмасы вә пәнҹәрәләрин өртүлмәси кими тәдбирләрин ҝөрүлдүјүнү билдирибләр.
Бунунла јанашы, бәзи мүсәлман фәаллар тәһлүкәсизлик бүдҹәләринин артырылмасына бахмајараг, малијјә дәстәји үчүн мүраҹиәтләрә бахылмасы просесинин һәлә дә ләнҝ ҝетдијини билдирирләр.
Британија Мүсәлман Гадынлары Шәбәкәсинин рәһбәри Шиста Ҝоһәр дејиб ки, тәһлүкәсизлик бүдҹәсинин ајрылмасы нараһатлыгларын артдығыны ҝөстәрир, лакин ҝөрүлән тәдбирләр мөвҹуд проблемин мигјасы илә мүгајисәдә кифајәт гәдәр дејил.
Британија Дахили Ишләр Назирлији тәһлүкәсизлик дәстәји илә бағлы мүраҹиәтләрә бахылмасы просесинин давам етдијини ачыглајыб.
Назирлијин мәлуматына ҝөрә, 2026–2027-ҹи илләрдә дини иҹмаларын тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси үчүн үмумиликдә 77,4 милјон фунт стерлинг тәһлүкәсизлик бүдҹәси ајрылыб.
Назирлик бу програмын мәгсәдинин дини мәркәзләрин нифрәт зәмининдә төрәдилән ҹинајәтләрдән горунмасыны ҝүҹләндирмәк олдуғуну билдириб.
Sizin rəyiniz