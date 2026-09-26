Алманијада јашајан руһаниләрдән Азәрбајҹандакы Һиҹаб гадағасына гаршы етираз бәјәнаты

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алманијада јашајан азәрбајҹанлы Шиә руһаниләринин сон ҝүнләрдә әлијевләр сүлалә режиминин мәктәбләрдә Һиҹаб гадағасынын гануниләшдирмәси гәрарына етираз олараг бәјәнат јајымлајыбар.
Бәјанаты сајтымызын зијарәтчиләринин диггәтинә чатдырырыг:
Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим
"Де: 'Һеч биләнләрлә билмәјәнләр бир олар мы?' Шүбһәсиз ки, јалныз ағыллы саһибләри буну дәрк едәрләр." (Зумәр сурәси, 9)
"Рәббинин јолуна һикмәтлә, ҝөзәл өјүд-нәсиһәтлә дәвәт ет вә онларла ән ҝөзәл оланы илә мүбаһисә ет..." (Нәһл сурәси, 125)
Биз, Алманијада јашајан Азәрбајҹанын дин хадимләри вә руһаниләри олараг, өлкәмизин ҝәләҹәји олан ҝәнҹ нәслин тәһсилинә, мәнәви инкишафына вә ҹәмијјәтимизин тәрәггисинә һәр заман хүсуси һәссаслыгла јанашырыг. Тәһсил һәр бир вәтәндашын фундаментал һүгугу олмагла јанашы, дөвләтимизин ҝүҹләнмәсинин вә толерант дәјәрләримизин горунмасынын әсас тәмәлидир.
Сон ҝүнләр орта мәктәбләрдә шаҝирдләрин ҝејим формасы, хүсусилә дә баш өртүјү (һиҹаб) илә бағлы јаранмыш вәзијјәт ҹәмијјәтимиздә мүзакирәләрә сәбәб олмушдур. Дин хадимләри олараг һесаб едирик ки, һәр һансы һәссас мәсәлә сивил һүгуги чәрчивәдә, гаршылыглы һөрмәт вә диалог јолу илә һәлл олунмалыдыр.
Бу бахымдан ашағыдакы принсипләри вә тәклифләри диггәтә чатдырырыг:
Ислам дини елмин өјрәнилмәсинә, савадлылыға вә мәнәви камиллијә мүстәсна әһәмијјәт верир. Ҝәнҹләримизин кејфијјәтли тәһсил алмасы бизим ән башлыҹа ортаг мәгсәдимиздир вә һеч бир сәбәб ушагларын тәһсилдән кәнарда галмасына әсас вермәмәлидир.
Азәрбајҹан Республикасы Конститусијасына вә ганунвериҹилијинә әсасән, өлкәмиз дүнјәви дөвләтдир. Дүнјәвилик принсипи тәһсил оҹагларында һәр кәсин һүгугларынын горунмасыны вә үмуми гајдалара риајәт олунмасыны тәләб едир. Лакин бу гајдалар тәтбиг едиләркән вәтәндашларын дини етигад азадлығына вә мәнәви дәјәрләринә һәссаслыгла јанашылмасы ваҹибдир.
Бу кими мәсәләләрин һәлли үчүн зорлама вә ја сәрт гадағалардан дејил, маарифләндирмә, гаршылыглы мүзакирә вә компромис јолларындан истифадә олунмалыдыр. Тәһсил Назирлији, мәктәб рәһбәрликләри, валидејнләр вә дини иҹма нүмајәндәләри арасында конструктив диалогун гурулмасы ән дүзҝүн јолдур.
Биз чағырыш едирик ки, мәктәбләрдә һеч бир шаҝирд дини вә ја фәрди сечимләринә ҝөрә тәһсил һүгугундан мәһрум едилмәсин, иҹтимаи ҝәрҝинлијә јол ачаҹаг аддымлардан чәкинилсин. Ҹәмијјәтимизин бирлији вә дөзүмлүлүк әнәнәләри һәр шејдән уҹа тутулмалыдыр.
Инанырыг ки, дөвләт гурумларымыз вә иҹтимаијјәтимиз мәсәләјә һәссаслыгла, тәмкинлә, саһиб олдуглары ислами идеолоҝија вә өзләринин гәбул етдикләри демократик дәјәрләрә ујғун олараг јанашаҹаг, тәһсил просесинин нормаллығыны горумагла јанашы, вәтәндашларын һүгуг вә азадлыгларыны да диггәтдә сахлајаҹаглар.
Бәјәнаты имзалады:
Әләмдар Гијасов
Мирәли Аббасов
Һүсејн Ҝүлијев
Шаһин Әлијев
Әбдүррәһман Һаҹыјев
Емин Һүсејнов
Араз Әһәдов
Руһуллаһ Новруззадә
Sizin rəyiniz