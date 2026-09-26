Ҝүрҹүстаүстанлы тәләбәләр Азәрбајҹандакы Һиҹаб гадағасына етираз етди / Бәјанат

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији -АБНА: Мүгәддәс Гум шәһәриндә тәһсил алан Ҝүрҹүстан Республикасынын тәләбәләри Азәрбајҹан Республикасында Һиҹаба гојулан гадағаја етиразларыны билдирибләр вә бәјанат јајыблар.
Бејанаты сајтымызын изләјиҹиләринә тәгдим едирик:
Биз, Мүгәддәс Гум шәһәриндә тәһсил алан Ҝүрҹүстанлы тәләбәләр олараг, Азәрбајҹанда һиҹаблы мәктәбли гызларын гаршылашдығы мәһдудијјәтләрә вә һиҹаб гадағасына етиразымызы билдиририк.
Һиҹабын гадаған едилмәси вә гыз ушагларынын тәһсил һүгугу илә дини инанҹы арасында сечим гаршысында гојулмасы виҹдансызлыг, гејри инсани аддымдыр вә бирмәналы шәкилдә гәбуледилмәздир. Бу јанашма, ејни заманда, Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијевин исламофобијаја гаршы мүбаризәнин ваҹиблијини вурғуладығы сон чыхышында ифадә етдији мөвгеји илә зиддијјәт тәшкил едир.
Бизим үчүн бу мәсәләјә мүнасибәт билдирмәк јалныз иҹтимаи мөвге дејил, һәм дә мәнәви борҹдур. Чүнки сөһбәт ушагларын дини инанҹындан, онларын ләјагәтиндән вә тәһсил һүгугундан ҝедир.
Бүтүн дүнја мүсәлманларына, хүсусилә Авропа өлкәләри, Ҝүрҹүстан, Русија, Түркијә вә Иранда јашајан руһани вә инанҹлылара мүраҹиәт едирик : Бу мәсәләни ҝүндәмдә сахлајын, һиҹаб сәбәбилә тәзјиглә үзләшән гыз ушагларына вә онларын валидејнләринә мәнәви дәстәк олун.
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
Мән јалныз баҹардығым гәдәр (ҹәмијјәтин вәзијјәтини) ислаһ етмәк истәјирәм вә мәним уғурум јалныз Аллаһын көмәји иләдир. Она тәвәккүл етдим вә Она тәрәф гајыдаҹағам.
Һуд сурәси, 88.
Ҝүрҹүстанлы Гум Тәләбәләри
25 сентјабр 2026
Sizin rəyiniz