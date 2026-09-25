Јәмән: Онларла ракет вә ПУА-лар илә дүшмән Сәудијјәнин әмәлијјат отағыны вә һәјати әһәмијјәтли објектләрини дармадағын етдик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү Сәудијјә вәһһаби режиминә гаршы уғурлу вә сарсыдыҹы габаглајыҹы әмәлијјат кечирилдијини ачыглајыб.
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин Јәһја Сәри тәрәфиндән охунан бәјанатында дејилир: Дүшмән Сәудијјәнин өлкәмизә гаршы тәҹавүзү вә Сәудијјә Әрәбистанынын Ҹизан шәһәриндән Сәәдә вә Һәҹҹә әјаләтләриндәки сәрһәд бөлҝәләринә 200-дән чох ракет атмагла ракет һүҹумларыны ҝүҹләндирмәси чәрчивәсиндә, Јәмән Силаһлы Гүввәләри сәрһәд бөлҝәләриндә гаршыдурманы ҝүҹләндирмәк мәгсәдилә дүшмән Сәудијјә гүввәләринин ҝенишмигјаслы топланмасыны мүшаһидә етдикдән сонра Аллаһын көмәји илә онларла баллистик ракет вә пилотсуз учуш апаратындан истифадә етмәклә хүсуси вә ҝенишмигјаслы габаглајыҹы һәрби әмәлијјат кечириб.
Бу әмәлијјат заманы Ҹизанын Әл-Тәвал бөлҝәсиндә дүшмән Сәудијјә гүввәләринин топландығы әразидәки команда вә идарәетмә мәркәзләри, силаһ анбарлары вә диҝәр мүһүм објектләр, хүсусилә дә «6-ҹы Хүсуси Дивизија» адланан һәрби бирләшмәнин јерләшдији мәнтәгә дармадағын едилиб.
О билдириб: Һәмчинин Ҹизан бөлҝәсиндәки «Әд-Дәғарир» һәрби мәркәзиндә ракет бурахылыш мәркәзләри вә гурғулары, еләҹә дә Ҹизан бөлҝәсиндә дүшмән Сәудијјәјә мәхсус бир сыра һәрби мәркәзләр һәдәфә алыныб. Бу һүҹумлар Аллаһын көмәји илә дәгиг вә бирбаша һәјата кечирилиб вә нәтиҹәдә араларында јәмәнлиләр вә суданлыларын да олдуғу онларла Сәудијјә муздлусу, һәмчинин дүшмән Сәудијјә гүввәләринин онларла һәрбчиси вә забити өлүб вә јараланыб. Һүҹумлар, һәмчинин дүшмән Сәудијјәјә мәхсус бир сыра силаһ анбарларынын мәһв едилмәсинә вә јандырылмасына сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz