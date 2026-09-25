Әрагчи Украјналы ХИН-и илә БМТ-дәки ҝөрүшдә Кијевин Каспи дәнизиндә Иран ҝәмисинә гарш һүҹум мәсәләсини галдырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы вә Украјнанын хариҹи ишләр назирләринин август ајында кечирдији телефон данышығындан сонра Украјнанын хариҹи ишләр назири Андреј Сибиһа БМТ Баш Ассамблејасынын Нју-Јоркда кечирилән јүксәк сәвијјәли сессијасы чәрчивәсиндә Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи илә ҝөрүшүб.
Ики өлкәнин хариҹи ишләр назирләри ҝәрҝинлијин идарә олунмасында дипломатијанын әһәмијјәтини вурғулајыб, өлкәләр арасында әлагә каналларынын горунмасыны зәрури һесаб едиб вә мүнасибәтләрин идарә олунмасы мәгсәдилә зәрури икитәрәфли аддымларын атылмасынын ваҹиблијини дә вурғулајыблар.
Тәрәфләр Авропа вә Гәрби Асија реҝионунда баш верән просесләр барәдә фикир мүбадиләси апарараг мүнасибәтләрдә һәр һансы ҝәрҝинлијин артмасынын гаршысыны алмаг мәгсәдилә тәмасларыны давам етдирмәк барәдә разылыға да ҝәлибләр.
Һәмчинин икитәрәфли мәсәләләр, хүсусилә Каспи дәнизиндә Кијев режиминин Иран ҝәмисинә ганунсуз һүҹум вә бу мәсәләләрин һәлли јоллары барәдә фикир мүбадиләси апарыблар.
Sizin rəyiniz