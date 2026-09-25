Иран Австралија нүмајәндәсинин Инсан Һүгуглары Шурасындакы шејтанлығына гәти етираз етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки нүмајәндәси Австралија нүмајәндәсинин чыхышы заманы Иран Ислам Республикасына истинад етмәк үчүн «режим» сөзүнү ишләтмәсиндән дәрһал сонра проседур мәсәләси илә бағлы етиразыны билдирәрәк дипломатик нормалара риајәт олунмасыны вә БМТ-јә үзв өлкәләрин рәсми адларындан истифадә едилмәсини тәләб едиб.
О, иҹлас сәдринә мүраҹиәтлә дејиб: Иран Ислам Республикасынын нүмајәндә һејәти бу иҹласда истифадә олунан ифадәләрлә бағлы проседур вә дипломатик бахымдан мүһүм бир мәсәләјә диггәт чәкмәк истәјир.
Иран нүмајәндәси әлавә едиб: Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатында үзв өлкәләрдән гәбул едилмиш дипломатик нәзакәт вә гаршылыглы һөрмәт нормаларына әсасән бир-бири илә данышмалары ҝөзләнилир. Өлкәләрин рәсми адларындан истифадә дә мәһз бу нормаларын бир һиссәсидир.
О, вурғулајыб: Өлкәләрин рәсми адларынын, о ҹүмләдән “режим” сөзү кими сијаси гәрәз вә ја тәһгир мәзмуну дашыјан ифадәләрлә гәсдән әвәзләнмәси бу Шураја тәтбиг олунан норма вә гајдалара ујғун дејил.
Иран Ислам Республикасынын нүмајәндәси даһа сонра иҹлас сәдриндән гајдалара вә дипломатик нормалара риајәт етмәклә БМТ Инсан Һүгуглары Шурасынын мөвгејинин вә нүфузунун горунмасыны истәјиб.
Иҹлас сәдри дә бу етираза ҹаваб олараг иҹласда мүнасиб ифадәләрдән истифадә олунмасынын вә иҹласын гүввәдә олан норма вә гајдаларына риајәт едилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.
Иран Ислам Республикасы нүмајәндә һејәтинин етиразындан сонра иҹласын давамында диҝәр өлкәләрин нүмајәндәләри дә Иранла бағлы бу ҹүр ифадәләр ишләтмәкдән чәкинибләр.
Sizin rəyiniz