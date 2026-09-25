  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Һиҹаб вә ҝөзәллик

ҺИҸАБ НӘ ТӘҺСИЛ АЛМАҒА ВӘ НӘ ДӘ ИДМАНЛА МӘШҒУЛ ОЛМАҒА МАНЕӘДИР

Нагоја Асија Ојунларынд, Иранын Һиҹаблы ханымларындан ибарәт икили аварчәкмә командасы икинҹи медалыны газаныб

25 sentyabr 2026 - 22:12
Xəbər kodu: 1869975
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Нагоја Асија Ојунларынд, Иранын Һиҹаблы ханымларындан ибарәт икили аварчәкмә командасы икинҹи медалыны газаныб

Иран Ислам Республикасынын Һиҹаблы ханымларындан ибарәт ики нәфәрли ағырчәкили аварчәкмә командасы Нагоја Асија Ојунларында ҝүмүш медал газанды.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн Нагојадакы Накарагуја ҝөлүндә кечирилән 2026-ҹы ил Нагоја Асија Ојунларынын аварчәкмә финалларында гадынлар арасында икигат ағыр атлетика финалында Зејнәб Новрузи вә Кимја Зареинин комбинасијасы илә Иран командасы саат 14:30-да рәгибләри илә гаршылашды.

Һиҹабларына риајәт едәрәк мүсабигәләрдә иштирак едән ханым Новрузи вә Зареинин икили командасы јарышын сонунда 6:55:78 нәтиҹә илә икинҹи јери тутду вә Асија Ојунларында ҝүмүш медал газанды.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha