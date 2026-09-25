Нагоја Асија Ојунларынд, Иранын Һиҹаблы ханымларындан ибарәт икили аварчәкмә командасы икинҹи медалыны газаныб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн Нагојадакы Накарагуја ҝөлүндә кечирилән 2026-ҹы ил Нагоја Асија Ојунларынын аварчәкмә финалларында гадынлар арасында икигат ағыр атлетика финалында Зејнәб Новрузи вә Кимја Зареинин комбинасијасы илә Иран командасы саат 14:30-да рәгибләри илә гаршылашды.
Һиҹабларына риајәт едәрәк мүсабигәләрдә иштирак едән ханым Новрузи вә Зареинин икили командасы јарышын сонунда 6:55:78 нәтиҹә илә икинҹи јери тутду вә Асија Ојунларында ҝүмүш медал газанды.
Sizin rəyiniz