Пезешкиан: Һеч бир ҝүҹ Ираны мәһв едә билмәз, өлкәмизин көкләри тарихә бағлыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан Иран журналистләринә вердији мүсаһибәдә АБШ Президенти Доналд Трампын сөзләринә ҹаваб олараг билдириб: Һеч ким (һеч бир ҝүҹ) Ираны мәһв едә билмәз вә өлкәмизин көкләри тарихә бағлыдыр.
Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатында Мәсуд Пезешкиан әлавә едиб: "БМТ Баш Ассамблејасында тәгдим олунаҹаг сәфәрдән әввәл һазырланмыш чыхышын мәтни АБШ Президентинин чыхышларына ҝөрә дәјишдирилди вә биз өзүмүз, Американын давранышы вә Исраилин БМТ-дә ҝөрдүјү тәдбирләр һаггында данышмаг тәрзимизи дәјишдирмәјә мәҹбур олдуг."
Пезешкиан давам едиб: "АБШ Президентинин чыхышларына әсасән, Американын һәрәкәтләри вә Исраилин реҝиондакы фәалијјәти барәдә БМТ-дә, әлимиздә олан вахт вә фүрсәт дахилиндә данышмаг лазым иди."
О, Иранла бағлы фикирләрини давам етдирәрәк Исраилин сојгырым төрәтдијини билдирди: Онлар бүтүн бејнәлхалг ганунлара зидд һәрәкәт едирләр, асанлыгла суи-гәсд едирләр, биз игтидар башына ҝәлдијимиз ҝүндән бәри бир чох командирләримизи, алимләримизи вә лидерләримизи, назирләримизи вә мүдафиәсиз инсанларымызы өлдүрүбләр вә сонра да Иранын террорчу олдуғуну иддиа едирләр.
Президент сөзүнә давам едиб: Онларын Ливанда вә Гәззада һәјата кечирдикләри һәрәкәтләр вә суи-гәсдләр утанҹвериҹидир, јәни бу давранышы ҝөрән инсанын виҹданы сон дәрәҹә гәзәбли, буланыг вә нифрәт долу һисс олунур, лакин сәтһи олараг инсанлыг вә инсан һүгугларындан данышырлар.
О бир даһа вурғулајараг тәкид едиб: Иран дәрин тарихи көкләри олан бир өлкәдир вә ону мәһв етмәк олмаз. Иран милләти бүтүн тәзјигләрә бахмајараг һәлә дә сәһнәдәдир вә бу мүгавимәт тәгдирәлајигдир. Үмид едирәм ки, һакимијјәт органлары да бу инсанлар гаршысында башыуҹа олсунлар вә вәзифәләрини јеринә јетирә билсинләр.
О, Гәзза вә Ливандакы һуманитар вәзијјәтә тохунараг гејд едиб: Мүлки шәхсләрин әзаб чәкмәси вә өлдүрүлмәси илә бағлы ҝөрүнтүләри вә хәбәрләри ҝөрмәк һәр бир азад инсан үчүн ағрылыдыр; ејни заманда, исраиллиләр тәрәфиндән инсанлыг вә инсан һүгуглары илә бағлы иддиаларын ирәли сүрүлдүјүнә шаһид олуруг.
Sizin rəyiniz