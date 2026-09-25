Мөһсүн Рзаји реҝионал дөвләтләри Ирана гаршы АБШ-ла ишбирлијиндән вә һава лиманларыны Иран тәјјарәләри үзүнә бағламагдан чәкиндирди
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын Иран тәјјарәләринә һава лиманы хидмәтләрини дајандырмасы вә Скотт Баснетин һәјата кечирмәси тапшырылан Иран тәјјарәләрини чөкдүрмәләри илә бағлы ҹинајәт планына ҹаваб олараг, Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби ҝенерал-мајор Мөһсүн Рзаји реҝионал өлкәләрә ҹидди хәбәрдарлыг етди: Биз бүтүн реҝионал өлкәләрә дејирик вә онлардан Американын маҹәрасына ҝирмәмәләрини хаһиш едирик. Әҝәр Американын јанында дајансаныз вә онунла олсаныз, биз садәҹә отурараг сизи изләмәклә кифајәтләнмәјәҹәјик. Әҝәр Иранын учушлары гадаған едиләрсә вә гоншу өлкәләр АБШ илә әмәкдашлыг едәрсә, онларын һава лиманларында да учушлар дајандырылаҹаг. Бәли сиз бизим достумузсунуз, амма АБШ-а гошулмамалысыныз. Мүһарибәнин јајылмасынын гаршысыны алмалысыныз.
Sizin rəyiniz