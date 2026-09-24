Пезешкијан БМТ-нин 81-ҹи сессијасында: Өзүмүзү мүдафиә етмәк үчүн мүһарибәдән горхмуруг, сүлһ наминә данышыглардан да гачмырыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкиан өтән ҝүн, чәршәнбә ҝүнү, 23 сентјабр 2026-ҹы илдә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты Баш Ассамблејасынын 81-ҹи сессијасында чыхыш едәрәк билдириб: Дүнән АБШ президенти Иранын террорчу олдуғуну елан етди. Һалбуки биз террорун гурбаныјыг. Мән лидеримизи һеч бир гануни әсас вә дәлил олмадан террор етдикләри Ирандан ҝәлирәм. Мән бир мәктәби бомбаладыглары Ирандан ҝәлирәм. Минабдакы ушаглара бахын. Бомбаланараг өлдүрүлән ушаглара бахын. Исраил вә АБШ өз силаһлары илә ушагларымызы шәһид етдиләр. Ушагларымызын һеч бир ҝүнаһы јох иди.
О әлавә едиб: Ламирд Иранын кичик шәһәрләриндән биридир. Ушагларымыз идман залында идманла мәшғул олурдулар. АБШ бу идман залыны бир нечә мин һиссәјә парчаланан касет бомбалары илә бомбалады. Онлар алимләримизи, халгымызы, гадынларымызы вә ушагларымызы шәһид етдиләр. Террорчулар вә терроризм јетишдирәнләр бизә террорчу дамғасы вурурлар. Биз садәҹә өзүмүзү мүдафиә етдик, террорчу дејилик.
Пезешкианын чыхышынын давамы:
Биз мүдафиә системимизи она ҝөрә гурмушуг ки, һеч ким Иран шәһәрләринин бомбаланмасынын ҹавабсыз галаҹағыны дүшүнмәсин. Иранын һәрби ҝүҹү мүдафиә мәгсәди дашыјыр. Лакин ачыг шәкилдә билдиририк ки, өлкәмизи мүдафиә етмәк үчүн һеч кимдән иҹазә алмајаҹағыг.
Биз енержини инкишаф үчүн истәјирик. Илләрдир Иранын динҹ нүвә програмы һаггында сентрифуг, зәнҝинләшдирмә, санксијалар вә бомба дили илә данышырлар. Һалбуки нүвә технолоҝијасы халгымыз үчүн инкишаф һүгугунун бир һиссәсидир.
Нүвә енержиси хәстәләримиз үчүн мүалиҹә, кәнд тәсәррүфаты үчүн әрзаг тәһлүкәсизлији, сәнаје үчүн технолоҝија, ҝәләҹәјимиз үчүн исә дајаныглы електрик енержисидир. Иран нүвә биликләринин бир нечә өлкәнин инһисарында олмасыны гәбул етмир. Иран нүвә силаһыны тәһлүкәсизлик амили һесаб етмир, лакин елм, сәнаје вә динҹ енержи саһәсиндә өз һүгугундан да имтина етмәјәҹәк.
Ачыг шәкилдә билдиририк: нә нүвә силаһы, нә дә нүвә биликләриндән мәһрум едилмәк. Иранын нүвә мәсәләси дөјүш мејданында һәлл олунмајаҹаг. Һәлл јолу Иранын програмынын динҹ характер дашыдығына дүнја үчүн етибарлы тәминат верән вә ејни заманда Иран халгына өз һүгугларынын горунаҹағына зәманәт верән разылашмадыр.
Үчүнҹү принсипимиз тәһлүкәсизлик наминә әмәкдашлыгдыр. Биз мүһарибәнин сәрһәд танымадығы вә бир өлкәдәки бөһранын гоншулара јајылдығы бир реҝионда јашајырыг. Буна ҝөрә дә Иран гоншуларыны өз тәһлүкәсизлијинә рәгиб кими ҝөрмүр вә биз гоншуларымызын ҝүҹлү олмасыны истәјирик. Һөрмүз боғазынын су јолунда һамынын ондан истифадә етмәси, ејни заманда бу су јолунун тарихи кешикчисинин әдаләтсиз санксијалар бәһанәси илә һәтта өз суларында истифадә вә ҝәмичилик азадлығындан мәһрум едилмәси мүмкүн дејил.
Бизим јолумузу бағлајырлар. Һалбуки өлкәләри мәһв етмәк үчүн силаһлар, партлајыҹы маддәләр, ракетләр вә енержи дашыјыҹылары мәһз һәмин су јолундан дашыныр. Бу, гәбуледилмәздир вә белә бир һадисәнин тәкрарланмасына имкан вермәјәҹәјик.
Пезешкиан чыхышынын давамында дејиб:
Ҹавабымыз ҝүҹдүр. Чүнки өзүнү мүдафиә едә билмәјән халг бу дүнјада әзиләҹәк.
Бу дүнјада ҝүҹлүләр халгы, инсанлығы, әдаләти вә демократијаны дүшүнмәк әвәзинә дағынты вә мәһветмәнин сәбәбкарына чеврилир, истәдикләри һәр бир шәхси террорчу ады илә ҝөздән салырлар.
Иран сон 200 илдә һеч бир өлкәјә һүҹум етмәјиб вә һәр заман өзүнү мүдафиә едиб. Лакин бу ҝүн реҝионда тәһлүкәсизлијин позулмасына сәбәб олмагда иттиһам олунур.
Дүшмәнләрин Ирана гаршы бу јанашмасы бизи тәҹавүз үчүн дејил, мүдафиә үчүн даһа да ҝүҹләнмәјә вадар едиб.
Биз нүвә енержисини бомба һазырламаг, инсан ҹәмијјәтләрини мәһв етмәк вә тәһдид етмәк үчүн дејил, инкишаф үчүн истәјирик.
Иран халгы сон једди ај әрзиндә өлкәни мүдафиә етмәк үчүн һәр ҝеҹә хијабанларда олуб ки, АБШ вә Исраилин мүхалиф гүввәләри силаһландырараг онлара силаһ вермәси өлкәдә тәһлүкәсизлијин позулмасына сәбәб олмасын. Биз мәһз халгымызын бу ҝүҹү илә мүгавимәт ҝөстәрмишик.
Президент БМТ Баш Ассамблејасынын иҹласында:
Бу сессијанын мөвзусу етимадын бәрпасыдыр. Етимад сөзләрлә јаранмыр, бунун үчүн икили стандартлардан чәкинмәк лазымдыр. Бу реҝиондакы атом бомбасы вә диҝәр күтләви гырғын силаһлары Исраил режиминин әлиндәдир, лакин Ирандан јохламалара разылыг вермәси тәләб олунур.
Исраил режими Гәззада он минләрлә инсаны шәһид едиб вә Ираны данышыглар масасы архасында бомбалајыб. Исраил нүвә силаһына маликдир, НПТ-јә үзв дејил вә бүтүн бу рүсвајчы тарихи бојунҹа өз әразисинә бирҹә мүфәттиш белә бурахмајыб. Лакин милјардларла доллар дәјәриндә пулсуз силаһларла мүкафатландырылыр вә истәдији пајтахты бомбаламаг үчүн тохунулмазлыға маликдир.
Тәкрар едирәм: бомба Исраилдәдир, амма МАҜАТЕ- (БМТ-нин Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлик) мүфәттишләр Ирандадыр. Исраил өлдүрүр, Иран исә санксијалара мәруз галыр. Бу, фаҹиәдир; о өлдүрүр, биз исә санксијалара мәруз галырыг. Санксијалар јохсуллары, хәстәләри вә ҝүнаһсыз инсанлары һәдәфә алыр. АБШ-нин өлкәләрә, хүсусилә дә Ирана гаршы етмәк истәдији дә мәһз будур: инсанлары өз бәдхаһ вә чиркин мәгсәдләринин гурбанына чевирмәк.
Фәләстин һәлә дә дүнја иҹтимаијјәтинин виҹданыны јаралајан бир јарадыр, Гәзза исә мүлки әһалинин әзабынын гаршысыны алмагда бејнәлхалг механизмләрин уғурсузлуғунун символу олараг галыр.
Онилликләрдир гәтнамәләр гәбул едилир, лакин ишғал вә зоракылыг давам едир.
Фәләстинә гаршы лагејд галсаг, Сүлһдән даныша билмәрик.
Гәрби Асијада Фәләстин үчүн әдаләт тәмин едилмәдән давамлы сүлһ мүмкүн олмајаҹаг.
Дүнјада ишғал, тәҹавүз вә әдаләтсизлик олдуғу мүддәтдә мүгавимәт давам едәҹәк.
Гәзза фасиләсиз гәтлләрә вә ҝенишмигјаслы дағынтылара бахмајараг, инсанларын инамыны ортаја гојду ки, мүгавимәти бомбалар вә мүһасирә јолу илә тәслим олмаға мәҹбур етмәк мүмкүн дејил.
АБШ президентинин дүнәнки чыхышы дүнја иҹтимаијјәти, зијалылар, сијасәтчиләр вә һүгугшүнаслар тәрәфиндән зоракылыг, ҝүҹ тәтбиги мәнтигинин ачыг ҝөстәриҹиси вә БМТ Низамнамәсинә ачыг-ашкар зидд мөвге кими гијмәтләндирилир. О билмәлидир ки, тәһдидләр халгымызы даһа да һәмрәј вә ҝүҹлү едәҹәк, иранлыларын мүгавимәтини даһа да артыраҹаг. Онлар билмәлидирләр ки, Иран халгы ҝүҹ гаршысында баш әјмәјәҹәк вә тәҹавүзкарлары пешман едәҹәк.
Биз диалога һазырыг, лакин билмәлидирләр ки, ҝүҹ дилини гәбул етмәјәҹәјик.
Sizin rəyiniz