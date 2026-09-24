Испанија медиасы Меһрибан Әлијеванын гызы илә Ибизаја Аз. һөкумәт тәјјарәси илә ҝәләрәк шелләндијини јазыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Испанија медиасы Азәрбајҹана ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш јәһуд сөвдалы әлијевләр сүлалә режимин биринҹи витсе-президенти Меһрибан Әлијева илә гызынын истираһәт вә әјләнҹә мәканларынын чохлуғу илә танынан Ибиза адасында бир һәфтә галыб, шелләндијини вә с ојунлардан чыхдығыны јазыб.
Бу барәдә Ибизанын јерли “Ла Воз де Ибиза” нәшри сентјабрын 16-да мәлумат јајыб. Нәшрин јаздығына ҝөрә, Меһрибан Әлијева сәфәрә гызларындан бири илә ҝедиб. Онлары мүшавирләр вә тәһлүкәсизлик әмәкдашларындан ибарәт тәхминән 30 нәфәрлик һејәт мүшајиәт едиб.
Мәгаләдә Меһрибан Әлијеванын Ибизадакы Сабина Естатес јашајыш комплексиндә галдығы билдирилир. Нәшрин мәлуматына ҝөрә, сәфәр заманы нүмајәндә һејәти Ҹала Басса вә Ҹаса Маҹа кими мәканларда да олуб.
“Ла Воз де Ибиза” Меһрибан Әлијева илә сәфәр едән шәхсин онун ики гызындан бири олдуғуну јазса да, бунун Лејла Әлијева, јохса Арзу Әлијева олдуғуну ачыгламајыб. Нәшр һәмчинин һәмин шәхсин достлары илә Ибизанын ҝеҹә мәканларына ҝетдијини иддиа едир.
Дөвләт мәмурунун һөкумәт тәјјарәси бир һәфтә шәхси шәнләнмәји үчүн Ибизада галмасы һансы һүгуга әсасәндир?
Сәфәрлә бағлы диггәт чәкән әсас мәгамлардан бири Азәрбајҹан һөкумәтинә мәхсус тәјјарәнин Ибиза һава лиманында ҝөрүнмәси олуб.
Нәшр јазыр ки, нүмајәндә һејәти адаја 4К-АI08 гејдијјат нишанлы “Аирбус A340-642АCJ” тәјјарәси илә ҝәлиб. Тәјјарә Меһрибан Әлијеванын Ибизада олдуғу билдирилән мүддәт әрзиндә, тәхминән бир һәфтә һава лиманында дајаныб.
Нәшрин мәлуматына ҝөрә, тәјјарә сентјабрын 15-дә сәһәр саат 08:15-дә Ибизадан Бакыја јола дүшүб.
А340-600 серијалы тәјјарәләрин узунлуғу 75 метрдән чохдур. Испан медиасы тәјјарәни дәбдәбәли ВЫП һава нәглијјаты кими тәсвир едир вә онун дәјәринин он милјонларла авро олдуғуну јазыр.
Шәхси шәнлик сәфәринин хәрҹләри ачыгланмыр
Нәшр Меһрибан Әлијеванын Ибизадакы сәфәринин шәхси истираһәт олдуғуну билдирир. Анҹаг һөкумәт тәјјарәсинин истифадәси, онун бир һәфтә һава лиманында сахланылмасы, тәһлүкәсизлик вә мүшајиәт һејәтинин хәрҹләринин һансы вәсаит һесабына өдәнилдији барәдә мәлумат вермир.
Азәрбајҹан һөкумәтинин рәсми сәһифәсинә ҝөрә, Меһрибан Әлијева 21 феврал 2017-ҹи илдән Азәрбајҹан Республикасынын биринҹи витсе-президентидир.
Мәлумата ҝөрә сәфәрин дөвләт програмы чәрчивәсиндә кечирилдијинә даир һәр һансы рәсми ҝөрүш вә ја тәдбирдән бәһс едилмир.
Мәгалә дәрҹ едиләнәдәк Азәрбајҹан Президентинин рәсми сајтында да Меһрибан Әлијеванын гызы илә 9-15 сентјабр тарихләриндә Ибизаја сәфәри барәдә мәлумат ҝөстәрилмәјиб.
Нәтиҹә етибары илә бүтүн бу хәрҹләрин дөвләт бүдҹәсиндән халгын малијјатлары илә өдәнилдији сүбута јетмиш олур.
Sizin rəyiniz